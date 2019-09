Se listen: Så meget skal du tjene for at købe hus i alle dele af landet

Mange drømmer om eget hus. Om drømmen kan realiseres, afhænger som oftest af det beløb, der er opført nederst på lønsedlen.

Og der er da også meget stor forskelle på, hvad man skal tjene for at kunne købe et hus på 140 kvadratmeter, afhængigt af om drømmen skal ligge på Frederiksberg eller på Lolland.

Hovedstadsområdet sætter sig tungt i toppen af listen over de kommuner, hvor indkomstkravet ved boligkøb er i top.

Man skal dog ikke køre langt ud af København mod vest eller syd, før kravet til indkomst falder betydeligt, viser en ny opgørelse fra Realkredit Danmark.

Først på 23.-pladsen dukker en jysk kommune, Aarhus, op. Næste jyske kommune på listen er Aarhus-nabokommunen Skanderborg på en plads nummer 32 – derefter følger Aalborg som nummer 37.

Ser man på udgifterne ved at købe og eje en bolig i københavnsområdet i forhold til udvikligen i indkomst – den såkaldte boligbyrde – er adgangen til boligmarkedet ifølge Realkredit Danmarks beregninger hverken dyr eller billig historisk set.