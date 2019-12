Sara var glad for at være med i babejulekalender på nordsjællandsk gymnasium: »Folk skal slappe af og ikke lade sig krænke«

17-årige Sara Fridthjof opdagede for fire dage siden, at hun var blevet udvalgt til at være en del af sit gymnasiums online babejulekalender.

Dagen efter var opslaget slettet igen, fordi skolens ledelse havde lukket Instagram-profilen.

»Det er latterligt, at den er blevet lukket. Jeg synes selv, at det var sjovt at være en del af. Det er som om, at alt, hvad man gør i dag, som har en smule med udseende eller popularitet at gøre, krænker nogen. Folk skal slappe af og ikke lade sig krænke så meget,« siger Sara Fridthjof, der går i 2. g på Egedal Gymnasium.

Hun tilføjer, at hun godt kan forstå, at ledelsen på skolen har valgt at lukke kalenderen efter den debat, der har været i medierne. Dog mener hun, at debatten er kørt ud på et sidespor.

»Det her med julekalenderne er blevet gjort til et meget større problem i medierne, end det egentlig er. Vi havde også julekalendere sidste år og forrige år, og der var ingen problemer. Nu er det kommet i medierne, og så skal de pludselig lukkes,« siger hun.

»Der er mange, der ikke selv er gymnasieelever, som har kommenteret de her julekalendere, og det er tydeligt, at de slet ikke har sat sig ind i, hvad det egentlig er for noget. Man bør sætte sig ind i, hvad det er for nogle billeder, der deles, og hvad der egentlig bliver skrevet, før man udtaler sig.«

Elever bag julekalender på Rysensteen Gymnasium »Men krænkelseskultur i Danmark er blevet for ekstrem til spøg og spas. Vi havde aldrig troet, det ville komme så langt ud.«

Elever lukker selv kalender

Det er ikke kun profilen på Egedal Gymnasium, der har fået en rektor til at blande sig.

Flere af de online julekalendere, der de seneste dage er blevet kritiseret for at være sexistiske og medvirkende til at skabe en overfladisk popularitetskultur på adskillige af landets gymnasier, er blevet lukket af skolernes ledelser. Det er sket på både Espergærde Gymnasium, Roskilde Handelsskole og Slagelse Gymnasium.

På Rysensteen Gymnasium, som Berlingske tidligere har omtalt i en artikel omhandlende en 1. g'er, der var ked af ufrivilligt at være blevet en del af julekalenderen, har bagmændene bag kalenderen på eget initiativ valgt at lukke den.

»Vi har valgt at lukke profilen, da vi har ladet os fortælle, at det under alle omstændigheder ville ske. Vi har aldrig prøvet at gøre den her profil så politisk, som det er blevet gjort til,« skriver personerne bag kalenderen torsdag på en »story« delt fra profilen.

»Men krænkelseskultur i Danmark er blevet for ekstrem til spøg og spas. Vi havde aldrig troet, det ville komme så langt ud. Tak for i år,« skriver de videre.

Sara Fridthjof, gymnasieelev »Der kan godt i teksterne være sådan noget med, at hun har en god røv. Men sådan snakker vi jo med hinanden.«

Sara Fridthjof ser også krænkelseskulturen som det helt store problem.

»Det er en generel ting. Folk bliver for hurtigt krænkede i dag. Vi så det også med puttemiddagene,« siger hun.

Men synes du ikke, at en sådan julekalender er med til at fordre en popularitetskultur og udelukker en masse elever på grund af udseende?

»Jeg forstår godt, at man kan være ked af ikke at blive valgt. Men det er jo et generelt vilkår ved at være ung. Alle vil anerkendes. I øvrigt passer det ikke, at det kun er de populæreste, der er med. Der skal udvælges 24 personer, så der er rigtig mange, der ikke bliver en del af kalenderen.«

Julekalenderne er også blevet kaldt sexistiske. Hvad tænker du om det?

»Der er nogen, der har fået opfattelsen af, at det er frække billeder, fordi det kaldes en »babe«-kalender. Det er det overhovedet ikke. Det er helt normale billeder fra personernes egne Instagram-profiler, som de selv har delt offentligt. I øvrigt er det jo bare en profil for os elever på skolen. Det er ikke en profil, hvor alle mulige fremmede sidder og kigger med,« siger Sara Fridthjof og tilføjer:

»Der kan godt i teksterne være sådan noget med, at hun har en god røv. Men sådan snakker vi jo med hinanden. Jeg ser det ikke personligt som et problem. Men jeg vil også gerne påpege, at jeg jo kun kan udtale mig på baggrund af de ting, der har været i kalenderen på mit gymnasium.«

Elever bag julekalender på Egedal Gymnasium »Vi mener, skolen er for voksne og for gamle til at forstå det. Vi har allerede fået frataget vores putte videoer, som også har været en tradition i flere år.«

Ny profil er oprettet

Efter julekalenderen på Egedal Gymnasium blev lukket onsdag, blev der oprettet en ny »babe-julekalender« på Instagram under et nyt navn. Ifølge eleverne bag profilen er den oprettet, fordi de ikke vil finde sig i, at deres traditioner bliver taget fra dem.

»Vi går imod skolen, da vi mener, at der intet er galt i at have sådan en babejulekalender. Vi mener, skolen er for voksne og for gamle til at forstå det. Vi har allerede fået frataget vores putte videoer, som også har været en tradition i flere år. De er for gammeldags. Vi er trætte af det,« lyder det fra folkene bag profilen i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Camilla Rye Jørgensen, der er rektor på gymnasiet, står fast på, at hendes beslutning om i første omgang at lukke kalenderen er korrekt.

»Vi har været nødt til at sige hov venner, der er noget, I har misforstået i forhold til, hvordan man opfører sig på de sociale medier. Og når vi oplever, at der er nogen, som synes, det ikke er i orden med sådan en profil, så må vi jo sige som skole, at vi ikke synes, det er en god idé,« siger hun til Ekstra Bladet.