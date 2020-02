Samtykke eller ej: Mange unge mænd i tvivl efter sex

Blev der sagt ja?

Sådan cirka spørger flere unge mænd sig selv, efter at de har haft sex med en anden person.

Faktisk svarer hver tiende mand mellem 18 og 24 år ifølge en undersøgelse, som er foretaget af Epinion for DR, »ja« til spørgsmålet om, hvorvidt de »nogensinde haft sex med nogen og bagefter kommet i tvivl om, hvorvidt personen egentlig havde sagt ja eller på anden måde givet samtykke til det«.

Omvendt svarer kun tre procent af de adspurgte unge kvinder »ja« til spørgsmålet om, hvorvidt de efter sex har tvivlet på, om der var samtykke.

Den nye undersøgelse kommer samtidig med, at justitsminister Nick Hækkerup (S) i dag onsdag modtager Straffelovrådets betænkning med forslag til ny voldtægtslovgivning.

En betænkning om »en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse, også kaldet samtykkeloven,« som Ritzau formulerer det.

DR oplyser, at de ti procent unge mand ikke kommer bag på national chef for Sex og Samfund, Lene Stavngaard.

»I debatten om samtykke, er der jo kommet rigtig meget frem om, hvor svært det er for mange, og hvor lidt vi egentlig har talt om det tidligere,« siger hun til DR.

Der er tale om en debat, der blandt andet er blusset op i forbindelse med sagen om voldtægt eller ikke-voldtægt i den københavnske teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) seng sidste år.

I sagen blev en mand dømt for voldtægt i byretten, men efterfølgende frifundet i landsretten.

Ifølge Lene Stavngaard kan forskellen mellem de to køn i Epinion-undersøgelsen hænge sammen med forskellige forventninger i forbindelse med sex.

»De forskellige forventninger gør samtalen rigtig svær, fordi der på den ene side er et spil, som man forventes at spille, mens der på den anden side også er nogle nye spilleregler. Nemlig at man skal sikre sig samtykke, og at det, man skal lave med hinanden, er noget, begge parter har lyst til,« siger hun til DR.