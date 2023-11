Sager mod Claus Hjort og Lars Findsen for læk droppes

Anklagemyndigheden har besluttet, at hverken retssagen mod den hjemsendte FE-chef Lars Findsen, den tidligere Venstre-minister Claus Hjort Frederiksen, eller en 63-årig tidligere ansat i PET kan gennemføres.

Det skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

- Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) vurderer, at det af hensyn til statens sikkerhed ikke længere er betryggende at stille højt klassificerede oplysninger til rådighed for straffesagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen, lyder det.

Den vurdering bunder ifølge anklagemyndigheden i, at Højesteret har besluttet, at ingen af de tre sager skal gennemføres for lukkede døre.

Dog kan byretten senere vurdere, at dørene skal lukkes under dele af sagen, lød det.

Ifølge statsadvokat Jakob Berger Nielsen har anklagemyndigheden ikke mulighed for at løfte bevisbyrden i sagerne, hvis de fortrolige oplysninger ikke kan fremlægges.

Forsvarets Efterretningstjeneste skriver i en pressemeddelelse, at det er tjenestens opfattelse, at sagerne ikke kan gennemføres under betryggende rammer.

Det skyldes blandt andet, at det ikke er muligt at forhindre, at retsbøger med forklaringer, som er givet bag lukkede døre, bliver udleveret til de tiltalte, lyder det fra FE.

Lars Kjeldsen, forsvarsadvokat for Lars Findsen, kalder beslutningen en naturlig konsekvens af Højesterets beslutning.

Han siger, at perioden har været hård for Lars Findsen, som nu kan se frem:

- Tiden er til at glæde sig over, at Lars og hans familie nu kan lægge det her bag sig - og på en måde også glæde sig over, at det kan nationen også. Det har ikke alene været sager, der har betydet noget for Lars Findsen og hans familie, men også Danmark som sådan.

Spørgsmål: Når man kigger tilbage på det her langvarige forløb, hvad er så tankerne?

- Da jeg første gang blev interviewet om den her sag, sagde jeg, at omverdenen ville blive forundrede, hvis de vidste, hvad der foregik i inde i den retssal. Og jeg kan tilføje, at min forundring ikke er blevet mindre.

/ritzau/