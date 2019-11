Så meget sparer du, når DR skærer 22.500 timers fjernsyn

Når 2019 bliver til 2020, vil der ske en række ændringer i program- og kanalfladen hos Danmarks Radio. Årsagen er, at DR skal spare penge.

Mandag meddelte DR, at DR2 og DR K bliver lagt sammen, at DR3 og DR Ultra lukkes som flow-TV, at de korte udgaver af TV Avisen klokken 17:50 og 19:55 sløjfes, at P7 Mix stopper med at sende, og at en række populære programmer, blandt andet »Sporløs«, ophører.

Alt i alt vil det betyde, at Danmarks Radio kommer til at sende 22.500 færre timer flow-TV, end man hidtil har gjort.

Nu har Kulturministeriet opgjort, hvor meget besparelserne betyder for hver enkelt licensbetaler.

Hvis det samlede tilskud til Danmarks Radio skulle være det samme i 2020, som det har været i 2019, skulle de samlede indtægter fra danskernes medielicens stige med 120 millioner kroner i forhold til det planlagte niveau for 2020.

»Det vil med de beregningsforudsætninger, der ligger til grund for beregningen af den i aktstykket foreslåede medielicens for 2020, beregningsteknisk betyde, at denne skal forhøjes med 65 kroner til 1.418 kroner,« oplyser fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) i et svar til Folketinget.

Licensen bliver billigere

Medielicensen er over de seneste år faldet.

I 2018 var licensen 2.527 kroner, i år har prisen været 1.927 kroner, og i 2020 bliver licensen 1.353 kroner.

De 65 kroner, Rasmus Prehn omtaler i sit svar, er forskellen på de 1.353 kroner, medielicensen er sat til at skulle være i 2020, og de 1.418 kroner, medielicensen skulle være, for at DR ikke behøvede at spare yderligere sammenlignet med 2019-niveau.

En brændende platform

Besparelserne skyldes en politisk aftale, som den daværende regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de Konservative i foråret 2018 indgik med Dansk Folkeparti. Her blev det besluttet, at Danmarks Radio skal spare 20 procent over de næste fem år.

Som en del af aftalen blev det også besluttet, at medielicens i fremtiden skulle opkræves via skatten. Fra udgangen af 2021 skal det være helt slut med en separat opkrævning for medielicens.

Daværende kulturminister Mette Bock (LA) sagde, da aftalen blev præsenteret, at hun anså besparelserne for at være »den brændende platform, jeg tror, at der skal til, for at DR kan gentænke sig selv«.

I efteråret 2018 meddelte Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre, at de var klar til at ændre VLAK-regeringens medieforlig, hvis de vandt regeringsmagten efter valget.

Det skete som bekendt 5. juni, men dagen efter meddelte partierne, at de ville aflyse besparelserne i Danmarks Radio.

»Når jeg ser på de kulturpolitiske meldinger, er der enighed om at få justeret og ændret i den medieaftale, der er lavet,« sagde Socialdemokratiets daværende kultur- og medieordfører Mogens Jensen til Politiken, uden dog at ville love, at besparelserne hos DR helt skulle rulles tilbage.

I sit svar til Folketinget oplyser Rasmus Prehn, at »politiske ønsker til prioriteringer på medieområdet kan bringes op som led i de kommende medieforhandlinger«.