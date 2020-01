Så meget pjækker vi danskere fra vores arbejde: »Det er ikke i orden«

Man kan måske narres til at tro, at pjækkeri er forbeholdt folkeskolen, hvor matematik må vige pladsen for at hænge ud på skaterrampen.

Eller gymnasiet, hvor en omgang madforgiftning har en slående lighed med onsdagstømmermænd.

Det kan man måske narres til at tro, hvis man altså ikke er en del af de 12 procent i Dansk Erhvervs undersøgelse af »skulkere«.

Dansk Erhverv har spurgt til pjæk hos den del af befolkningen, der har et arbejde, og i rapporten svarer 12 procent således, at de inden for det seneste år har taget en sygedag, selv om de var raske.

28 procent mener, at en i deres omgangskreds har pjækket fra arbejdet.

Hos Dansk Erhverv er det ikke gode nyheder, og ifølge Tina Buch Olsson, der er chefkonsulent for HR og Ledelse ved Dansk Erhverv, burde tallet se anderledes ud.

»Vi kan se et fald, og det er positivt, men det er stadigvæk et højt tal. Pjæk er ikke okay. Det er ikke i orden at blive væk fra sit arbejde og få løn for det – hvis man ikke er syg, eller man ikke har aftalt det med sin arbejdsgiver. Desuden har pjæk store konsekvenser for kolleger og arbejdspladsen - og også for medarbejderen selv,« siger hun.

For Tina Buch Olsson at se ligger der et ansvar hos virksomheden for at følge med i, om medarbejderne trives. Men det største ansvar ligger hos medarbejderen selv, som pjækker. Så i stedet for at tage den umiddelbart nemmeste udvej, bør medarbejderen:

»Altid tage dialogen med lederen i stedet for at snyde på vægtskålen,« siger hun.

Pjækkeri har det seneste år også været et emne, der har været til debat på Christiansborg. Alternativet meddelte i marts 2019, at pjækkedage på ungdomsuddannelserne burde være lovlige.

Nærmere betegnet ti gyldige pjækkedage om året, hvis den studerende vælger at deltage i lovlige demonstrationer i skoletiden.

Debatten blev rejst efter en klimademonstration, hvor flere end 1.000 unge – i skoletiden – var mødt op foran Christiansborg for at råbe politikerne op.

Fra et podium på Christiansborg Slotsplads lod daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forstå, at »det der med strejke« ikke var en idé, der var »groet i hans baghave«, men han sagde dog, at engagementet blandt de unge var godt.

I Dansk Erhvervs undersøgelse svarer 11 procent af mændene, at de har taget en sygedag, selv om de ikke var syge. 12 procent af kvinderne svarer det samme.

Andelen af pjækkere er dog faldende. En lignende undersøgelse fra 2012 viste nemlig, at 14 procent havde taget en pjækkedag, mens 41 procent mente, at de kendte nogen, som havde.

»Man kan argumentere for, at man aldrig helt kommer det til livs, men vores holdning er helt klart, at tallet burde være lavere. Da pjæk er et udtryk for, at der er en ubalance mellem medarbejderen og virksomheden,« siger Tina Buch Olsson.