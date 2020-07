Russisk målmand ramt af lynet: Nu har han skrevet kontrakt med sin klub

4. juli blev en 16-årig russisk målmand hastet på hospitalet efter at være blevet ramt af lynet under en træning. Det skriver mediet RTE.

Den 16-årige Ivan Zaborovsky påførte sig forbrændinger efter episoden, og en video fra træningen har fanget hændelsen. Den kan ses i toppen af artiklen.

På videoen kan man se Ivan Zaborovsky, der spiller for ungdomsholdet FC Znamya Truda, lægge an til at sparke bolden i mål, men sekundet før han sparker, slår et lyn ned i ham.

Holdets træner Anton Basov løb efterfølgende over til målmanden, der lå tilsyneladende livløs på banen og begyndte at udøve førstehjælp. På hospitalet blev han lagt i kunstigt koma, og russiske medier rapporterer, at han ikke trak vejret i omkring to minutter.

Ivan Zaborovsky, den 16-årige russiske målmand, der 4. juli blev ramt af lynet. Fold sammen Læs mere Læs mere

Mindre end tre uger efter lynet slog ned, er Ivan Zaborovsky kommet til hægterne og er tilbage på fodboldbanen. Derudover har han skrevet under på sin første professionelle kontrakt med klubben.

Klubbens direktør Igor Mayorov sagde, at der på dagen mest af alt var klar himmel, omend en smule overskyet, men at der hverken var regn eller vind, og »hvis der var tordenvejr, ville vi ikke have trænet«.

Tal fra USAs Centers for Disease Control and Prevention kategoriserer lynnedslag som en af ​​de førende årsager til vejrrelaterede dødsulykker. Men risikoen for at blive ramt af lynet i et givent år er kun omkring en ud af 500.000. Nogle faktorer kan dog give større risiko for at blive ramt. Regionale, sæsonbestemte og erhvervsmæssige forskelle påvirker risikoen for at blive ramt af lynet.

Risikoen for at blive ramt af lynet er med andre ord lille, men der er flere eksempler på fodboldspillere, som bliver ramt.

Det var tilfældet for danske Jonathan Richter, der under en træningskamp 20. juli 2009 blev ramt af et lynnedslag. Han lå efterfølgende i koma og måtte have halvdelen af sit ene ben amputeret.