Rusland kræver forretningsmand udleveret fra Danmark

På grund af en anmodning fra Rusland om udlevering holdes en græsk-russisk forretningsmand frihedsberøvet i Danmark.

Den 56-årige mand har efterhånden tilbragt 31 dage bag tremmer i Vestre Fængsel i København. Tirsdag beslutter en dommer i Retten på Frederiksberg at forlænge varetægtsfængslingen med yderligere 14 dage.

Det sker på trods af appeller fra manden selv og hans forsvarer.

På en videoforbindelse fra fængslet beder den 56-årige om løsladelse. "Højtærede dommer og anklager", siger han via en russisk tolk.

- Jeg har aldrig tidligere siddet i fængsel. Alle mine kroniske sygdomme, der var latente, er kommet op til overfladen. Det vigtigste for mig er at undgå at skulle være sammen med narkomaner og subsistensløse, siger han.

I hjemlandet Grækenland har manden et firma i transportbranchen i Thessaloniki. I oktober var han taget til Danmark for at besøge en faglig udstilling.

Men da han ville flyve hjem fra lufthavnen i Kastrup om aftenen fredag 13. oktober, greb danske politifolk ind og anholdt ham.

De reagerede på en efterlysning udstedt af Rusland. Her har manden været under anklage for økonomisk kriminalitet, da han for mange år siden boede nær Sotji ved Sortehavet.

- I Rusland har jeg mistet alle aktiver og er frataget min formue, fortæller han dommeren.

Siden anholdelsen i lufthavnen har Rusland sendt en formel begæring til Danmark om udlevering, kommer det frem i tirsdagens retsmøde.

Og anklagemyndigheden - både Rigsadvokaten og Københavns Politi - har ikke fundet grund til på forhånd at afvise anmodningen om udlevering.

I et forsøg på at opnå løsladelse har forsvareren, advokat Asser Gregersen, fremlagt flere dokumenter.

Dels er forretningsmanden tidligere i år faktisk blevet frifundet af en russisk domstol i Kramatorsk-regionen. Og dels har en græsk domstol tilbage i 2021 afvist at efterkomme Ruslands ønske om udlevering.

- Jeg savner en tilkendegivelse fra de danske myndigheder om, hvorvidt en udlevering vil være i strid med loven, siger Asser Gregersen.

Rusland har forsikret Danmark om, at den 56-årige ikke vil blive tortureret eller blive udsat for politisk forfølgelse.

- Jeg tror ikke et sekund på de russiske myndigheder, bemærker forsvareren.

Fra Københavns Politi siger anklager Magnus Petersen i retsmødet, at man nu har bedt de græske myndigheder svare på, om man vil overtage sagen.

Og retsmødet ender altså med, at dommeren mener, at grundlaget for fængsling fortsat er til stede.

- Men retten er enig i, at det skal gå hurtigt, siger hun om den videre proces.

I Vestre Fængsels videolokale er der skuffelse over afgørelsen.

- Det giver ikke mening at kære til landsretten, når det danske retssystem er ligesom det russiske, siger manden.

På grund af krigen i Ukraine er Rusland blevet suspenderet fra Europarådet. Men dette forhindrer ikke Danmark i at samarbejde med Rusland i overensstemmelse med de konventioner, som er tiltrådt om retshjælp og udlevering. Det har Rigsadvokaten oplyst som svar på en overordnet forespørgsel fra Ritzau.

I sidste ende er det domstolene, der bestemmer, om der kan ske udlevering, har Rigsadvokaten fastslået.

