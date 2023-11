Røvere taber pengeskab under flugt fra spillehal i Nordsjælland

To personer har mandag aften begået væbnet røveri mod spillehallen Casino House i Smørum nordvest for København.

Det oplyser vagtchef David Eckert fra Nordsjællands Politi.

Gerningsmændene truede med en kniv og løb fra stedet med et mindre pengeskab. De nåede dog ikke langt med udbyttet fra røveriet.

- Under trussel med kniv stjæler to gerningsmænd et mindre pengeskab og løber fra stedet. De er dog så uheldige, at de taber pengeskabet under flugten, siger David Eckert.

Røveriet fandt sted kort før klokken 21.

Gerningsmændene er foreløbig på fri fod.

/ritzau/