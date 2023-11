Rettighedshavere taber sag mod ministerium i Højesteret

Kulturministeriet skal alligevel ikke betale en millionerstatning til Copydan KulturPlus, der sikrer, at blandt andre musikere får betaling for deres produkter.

Det har Højesteret afgjort. Det fremgår af dommen, som er på rettens hjemmeside.

Sagens kerne har været, om vederlagsordningen - blankmedieordningen - i en årrække var i strid med EU-retten. Og om staten har været ansvarlig for det.

Højesteret skriver i domsresuméet, at ordningen var i strid med EU-retten.

Men retten mener ikke, at Copydan KulturPlus har "godtgjort at have lidt et tab", og at der derfor ikke er grundlag for erstatning.

Dermed når Højesteret til et andet resultat end Østre Landsret gjorde, da sagen blev behandlet i 2022.

Her blev Kulturministeriet pålagt at betale en erstatning på 110 millioner kroner til Copydan KulturPlus.

Det var en så "kvalificeret overtrædelse af EU-retten", at "Kulturministeriet havde pådraget sig et erstatningsansvar for det tab, rettighedsindehaverne var påført fra den 1. juli 2018 til den 31. december 2021", lød det landsrettens dom.

Blankmedieordningen skal kompensere rettighedshavere til eksempelvis musik og film for, at det efter ophavsretsloven er tilladt for private at fremstille enkelte digitale kopier til privat brug.

Spørgsmålet i sagen var, om ordningen fra august 2014 til december 2021 var i strid med EU-retten, fordi den ikke omfattede vederlag fra salg af visse indbyggede lagringsmedier som eksempelvis smartphones, tablets og computere.

Torsdag skriver Højesteret i sin dom, at "de danske myndigheder i hele perioden" fra 2014 til 2021 har "overtrådt EU-retten".

Copydan KulturPlus kunne dog "kun anses for at have lidt et erstatningsretligt relevant tab, hvis det kunne godtgøres, at rettighedshaverne ville have modtaget et højere beløb i kompensation", hvis de danske myndigheder havde gennemført ordningen korrekt.

Copydan KulturPlus skal som følge af afgørelsen betale 138 millioner kroner til Kulturministeriet.

/ritzau/