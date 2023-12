Samfund Abonnement

Rektor på Københavns Universitet om antisemitisme: »Det vil ikke gå så vidt i Danmark«

En kongreshøring i USA satte i sidste uge nettet i kog. Tre topuniversiteter kunne ikke svare entydigt på, hvornår der skulle gribes ind over for antisemitisme. Berlingske har fået et skriftligt svar fra Københavns Universitets rektor om, hvad universitetets holdning er.