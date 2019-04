Rasmus Paludan kritiserer politiet: »Det er voldsmandens veto«

Rasmus Paludan skulle fredag formiddag have demonstreret, men det kom ikke til at ske. Københavns Vestegns Politi vurderede nemlig fra morgenstunden, at det var for farligt at gennemføre. Både for Rasmus Paludan selv, men også for den offentlige fred.

Selv er Rasmus Paludan mildest talt »træt af« aflysningerne, som han kalder for »voldsmandens veto«.

Tidligere på dagen oplyste Mogens Lauridsen, politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi, at en aflysning var nødvendig, fordi »situationen ikke har forbedret sig«.

»Vores vurdering er, at der er en alvorlig trussel mod de demonstrationer, som Rasmus Paludan arrangerer, og at der er en alvorlig trussel mod ham selv. Der er en risiko for, at han kan blive ramt, de som deltager kan blive ramt, og udenforstående kan blive ramt. Derfor har vi sagt, at demonstrationen kan bringe den offentlige fred i fare,« siger Mogens Lauridsen.

Paludan: Hvad er det for et signal?

Partilederen for Stram Kurs kritiserer nu Københavns Vestegns Politi og kalder det for »uærligt«.

»Politiet har sagt, at man foretager en ny vurdering hver dag. Begrundelsen for at aflyse er, at banderne i området er ligeglade med at overskride hinandens territorier, fordi alle mener, at Rasmus Paludan skal væk. Hvad er det for et signal at sende til banderne? Politiet skal jo bare stille med det antal betjente, som er nødvendigt for at kunne beskytte mig under demonstrationen,« siger Rasmus Paludan.

Han fortæller, at det, som sker nu, viser, at det er de voldelige, som får ret.

»Det er dem, som vinder. Jeg har en kærlighed til Danmark, til ytringsfriheden og forsamlingsfriheden. Der er en del af mig, som dør, når de vinder. Og det gør de, når demonstrationerne aflyses. Det er voldsmandens veto,« siger Rasmus Paludan.

Det handler om sikkerhed

Politiinspektør i Københavns Vestegns Politi, Mogens Lauridsen, kan godt forstå, at Rasmus Paludan er træt af de aflyste demonstrationer.

Mogens Lauridsen understreger dog, at aflysningen ikke er et spørgsmål om ressourcer, men derimod en vurdering af, hvorvidt demonstrationen kan finde sted, uden fare for at nogen kommer til skade, hvilket man har vurderet ikke var muligt.

»Der er ikke noget, vi hellere vil end at lade den demonstration blive afholdt. Men vi har også en opgave i at sikre den offentlige fred og orden. Der er en modsætning mellem de to, og vi har her vurderet, at den offentlige fred vejer tungere,« siger Mogens Lauridsen.

Rasmus Paludan oplyser, at der er anmeldt en ny Stram Kurs-demonstration fredag kl. 18. Den skal efter planen afholdes i Hundige.

Selv er Rasmus Paludan dog i tvivl om, hvorvidt demonstrationen får lov til at blive afviklet af politiet.

»Jeg ved ikke det ikke. Jeg har været i Hundige før, og det var ikke en god oplevelse. Folk truede dengang med at »pløkke mig«. Men truslerne bekræfter mig kun i, at det, jeg gør, er 100 pct. rigtigt og sandt,« siger Rasmus Paludan.