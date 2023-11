Samfund Abonnement

Professor om regeringens skattelettelser: »Ikke et specielt ambitiøst skatteudspil«

Økonomerne siger stadig det samme: Det er langt billigere at øge arbejdsudbuddet ved at sænke topskatten end ved at hæve beskæftigelsesfradraget. Regeringen piller ved begge dele, men bruger næsten dobbelt så mange milliarder på sidstnævnte i sin nye store skatteplan.