Professor: Det skal du holde øje med, når du køber håndsprit

Det er vist ikke en nyhed for nogen, at efterspørgslen på håndsprit er stor.

Manglen har gjort, at flere virksomheder er begyndt at producere håndsprit, for at kunne følge med efterspørgslen. Problemet er bare, at det ikke er alle typer håndsprit i handlen, der er gode nok i kampen mod coronavirus.

En håndsprit skal indeholde bestemte ting, for at den rent faktisk kan dræbe bakterier og virusser.

Derfor kunne Miljøstyrelsen allerede i forrige uge oplyse, at der forhandles håndsprit »uden tilstrækkelig dokumentation«. Miljøstyrelsen har derfor måttet trække flere produkter tilbage fra markedet.

Berlingske har talt med professor i mikrobiologi og overlæge på Rigshospitalet Niels Høiby om, hvad man skal holde øje med, når man går i butikkerne efter håndsprit. Vi har også spurgt ham, hvor effektivt håndvask egentlig er.

Hvad skal man holde øje med, når man køber håndsprit?

Det vigtigste, når du køber håndsprit, er, at du tjekker varedeklarationen. Håndspritten skal nemlig indeholde bestemte ingredienser, for at virke som den skal.

Håndspritten skal indeholde en af to ingredienser: Ethanol eller isopropanol (ofte blot kaldet propanol).

Det er to typer af alkohol. De er afgørende for, at hænderne rent faktisk bliver desinficeret.

Men det er ikke nok, at alkoholerne blot er listet under varedeklarationen. Det er også afgørende, at de har de rette procenter. Alkoholerne skal være mellem 62 procent og 85 procent. Det almindelige leje er 70 procent.

Alkohol og alkoholets procent, er derfor altid det første, du skal kigge efter, når du køber håndsprit.

Hvorfor har Miljøstyrelsen måttet trække produkter tilbage?

De produkter, Miljøstyrelsen har måttet trække tilbage, har ikke indeholdt alkohol i de korrekte koncentrationer eller har indeholdt andre desinfektionsmidler, som ikke er testet i hånddesinfektionsforsøg. Det kan skyldes, at produkterne oprindeligt har været tiltænkt overflader som borde eller hospitalsinstrumenter. Her er kravene nemlig anderledes.

Kravene til overflader er anderledes, da spritten dér kan ligge i længere tid og virke, end det er muligt, når det kommer til ens hænder. Ved overflader gør det ikke noget, at det først virker efter et minut eller to. Men det går ikke, når det kommer til ens hænder. Der kan man for eksempel ikke vente, hvis man skal ind i en butik.

»Problemet er, at når man afspritter sine hænder, bruger man ikke ret lang tid på det. Almindeligvis siger man, at folk ikke får gjort det i længere tid end 15 sekunder. Hvis det kræver længere påvirkningstid, så når man ikke at dræbe bakterierne og virus,« siger Niels Høiby.

Giver produkterne så blot en falsk tryghed?

Produkterne giver en falsk tryghed, da det ikke er dokumenteret, at de har en effekt. Det vildleder kunderne, der ellers handler i god tro. Men det er omvendt heller ikke dokumenteret, at de ikke har en effekt.

»Det er ikke sikkert, produkterne virker. Man kan teste, om det virker, men det tager tid at få lavet de test. Den tid er der ikke nu. Der er ingen dokumentation for at de virker,« siger Niels Høiby.

Da man ikke kan være sikker på effekten af produkterne, kan det derfor være farligt at bruge dem, da man kan tro, at man har fjernet de farlige bakterier og virusser, uden at det er tilfældet.

Hvor ofte bør man desinficere sine hænder?

Det er vigtigt, at man desinficerer sine hænder hver gang, man har rørt ved noget, der er forurenet.

»I sundhedsvæsenet er det sådan, at hvis man rører ved noget, der er forurenet, skal man afspritte sine hænder. Man skal desinficere sine hænder før og efter, man har kontakt med en patient. Det er det samme, hvis du går ind i et supermarked. Så skal man desinficere sig, inden man går ind. Når man så er færdig med at handle, skal man igen desinficere,« siger Niels Høiby.

Hvor effektivt er håndvask i forhold til sprit?

Da det er svært, at få håndsprit i disse tider, kan det være nødvendigt at ty til håndvask i stedet. Men Niels Høiby slår fast, at det ikke er lige så effektivt. Man er simpelthen ikke sikker på, at alle bakterier og virusser fjernes.

»Håndvask reducerer antallet af mikroorganismer på hænderne, men det dræber dem ikke. For coronavirus er det ikke sikkert kun at bruge håndvask, der skal man også bruge håndsprit.«

Men håndvask er stadig godt. Det fjerner det beskidte, der kan være på ens hænder. Men man bør altså bagefter bruge håndsprit.

Når man vasker hænder, er det vigtigt, at det tager mindst 30 sekunder. Ellers er det ikke gjort grundigt nok. Syng eventuelt første vers af »Der er et yndigt land« imens. Det tager omkring 30 sekunder.

Niels Høiby slår fast, at det er vigtigt, at vaske følgende:

Fingerspidserne

Mellem fingrene

Håndryggen

Håndfladen

Håndleddet

Det hele skal ordentligt renses med sæbe. Bagefter tørrer man hænderne. Det skal ikke være med et fælles håndklæde, men med et engangshåndklæde, hvis det skal være helt korrekt.