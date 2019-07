Professionelle tyve er på spil: Har du tjekket, om noget vigtigt mangler i din bil?

Inden du sætter dig ind i din bil og kører på arbejde eller drøner af sted på sommerferie, skal du måske lige tjekke, om noget vigtigt mangler i køretøjet.

Det kunne for eksempel være … rattet!

Højt professionelle tyve er i stadig stigende grad på spil i Danmark, hvor de hapser forholdsvis centrale dele af automobilen såsom airbag, dertilhørende rat, bilens GPS-system eller særlige radioer.

I sidste uge blev to airbags stjålet i Birkerød fra biler af mærket Mercedes Benz, fremgår det af politiets døgnrapport.

Stjålne airbags kan nemlig være helt op til 20.000 kroner værd, fortæller Lau Lauritzen, viceinspektør ved Nordsjællands Politi, som tilføjer, at de lidt særlige inventartyverier ofte kommer i bølger, hvor 25-50 privatbiler pludselig mangler en central bildel.

»Der har været en stigning i antallet af den slags tyverier de seneste par år. Det kan være radioudstyr, airbag og GPS-system,« siger Lau Lauritzen og tilføjer, at der i vinteren 2018 pludselig blev stjålet 28 airbags og andet ekstraudstyr fra dyre biler som BMWer og Porscher.

Bestillingsarbejde i Danmark

Lau Lauritzen tilføjer, at der ikke umiddelbart er tegn på en bølge i øjeblikket, og at de to stjålne airbags fra Birkerød ligner bestillingsarbejde.

»Det kan være en forhandler eller en privatperson, der bygger biler ud fra reservedele, men pludselig mangler en del til den nye bil,« siger Lau Lauritzen.

Reservedele kan købes og sælges lovligt, f.eks. hvis de kommer fra biler, der er totalskadede, men hvor forsikringen forsøger at tjene nogle af pengene ind igen ved at sælge intakte dele.

I mange tilfælde er salget dog mere lyssky.

»For nylig væltede vi en forretning i Birkerød, som havde specialiseret sig i at ombygge og montere reservedelen, og mistanken er, at det kan være stjålne reservedele,« siger han og tilføjer:

»Hvis der ikke er efterspørgsel på en særlig airbag fra en bestemt bilmodel, er der ikke nogen, der stjæler dem. Delene har kun værdi, så snart der er nogen, der vil købe dem, fordi de mangler delen til en bestemt bil.«

Dybt professionelle tyve

Når politiet ser deciderede bølger af bildeletyveri, er det ofte omrejsende kriminelle fra Østeuropa, som er kommet til Danmark for at gå på rov.

Tyverierne er dybt professionelle, og udstyret til at stjæle for eksempel en airbag kan koste flere hundrede tusinde kroner.

Delene bliver ofte stjålet fra dyre biler og senere solgt i Østeuropa, nærmere bestemt Polen. Nogle dele bliver screenet for at undersøge, om de er efterlyste, for bildele kan være mærket fra producentens side.

Hvis du vil forsøge at gøre eksempelvis dit bilrat mindre attraktivt at stjæle, anbefaler Lau Lauritzen, at du snakker med dit værksted eller forsikringsselskab om at mærke bildele. Hvis dit navn tydeligt står på bilrattet, er det sværere at sælge og lettere for politiet at identificere.