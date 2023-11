Pris hylder ny »landsby« i storbyen

Begejstringen var allerede stor, da den nye bydel var på tegnebrættet og ved at skyde i vejret.

Det skulle ikke bare være et sted, man bor; det skulle være et sted, man lever.

Den ambition ser nu ud til at være gået i opfyldelse i forhold til den nye bydel Grønttorvet i Valby.

Den store forskellighed på tværs af generationer og kulturer førte i denne uge til, at bydelen er blevet hyldet af Landsbyggefonden, som har uddelt Blandet By-prisen til Grønttorvet og bygherren FB Gruppen, oplyser TV 2 Kosmopol.

En del af begrundelsen er det velfungerende byrum, og deres tiltag for at skabe naboskab på tværs af generationer.

Ifølge direktøren i FB Gruppen, Hans-Bo Hyldig, har det dog også været hårdt at nå dertil.

»Ét er at skabe nogle fysiske rammer, noget andet er at få beboerne til at bruge dem. Så det, at der er nogle borgergrupper, som gerne vil fællesskabet, har været virkelig vigtigt for sjælen her på stedet,« siger han ifølge TV 2 Kosmopol.

Det var tilbage i 2015, at udviklingsselskabet FB Gruppen med administrerende direktør og hovedejer Hans-Bo Hyldig overtog Grønttorvet i Valby og kastede sig over at omdanne de nedslidte torvehaller til en helt ny bydel med 2.300 nye boliger, heraf 200 almennyttige boliger, med plads til omkring 4.500 indbyggere, to daginstitutioner og ti butikker.

I et interview med Berlingske i 2018 gav han udtryk for, at det handlede om at »bygge en landsby i byen«, det vil sige en blandet by med ejerboliger, andelsboliger, privat boligudlejning, almene boliger, seniorboliger, ungdomsboliger, familieboliger, lejligheder og rækkehuse.

»Det er vigtigt for os, at der kommer liv. Liv kommer der kun, hvis det er forskellige mennesker, der bor her,« sagde Hans-Bo Hyldig dengang.