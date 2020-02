Politisk kommentator om socialdemokraternes angrebsmail: »Den er lavet i tusind variationer«

Danmarks liberale parti Venstre er oprørt og stødt på manchetterne over Socialdemokratiet, som i en intern e-mail lægger en slagplan for angreb på Venstre, som Jyllands-Posten skriver mandag.

Historien skal ses i sammenhæng med, at Venstre og Socialdemokratiet ligger i forhandlinger om en særdeles vigtig aftale om den kommunale udligning, og Venstre-politikere var efter Jyllands-Postens artikel ikke sene til at hidse sig op.

»Magtfuldkommen regering. Hvor er det bare ulækkert,« skriver Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen på Twitter i et opslag efterfulgt at en emoji, der kaster op.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, skriver på samme sociale medie, at Socialdemokratiet »kører et fordækt dobbeltspil«.

Men hvor ekstraordinær en manøvre er der tale om med en sådan angrebsmail, og er det overraskende?

»Nej! Som i nej med udråbstegn efter.«

Sådan lyder det fra politisk kommentator Søs Marie Serup.

»I virkeligheden synes jeg ikke, at der er noget som helst overraskende i den mail. Den er lavet i tusind variationer fra flere forskellige partier, som har siddet med regeringsmagten,« siger hun.

»Der er selvfølgelig nogle ting i den, som er overraskende. Det er overraskende, at man laver den, mens man sidder midt i et forhandlingsforløb. Det er sådan noget, man normalt først begynder at kigge på hen imod slutningen, når man er sikker på, at man får en aftale,« mener den politiske kommentator.

Den interne e-mail, som Jyllands-Posten har offentliggjort, er sendt fra Socialdemokratiets politik- og presseafdeling (AIA) og viser, hvordan Socialdemokratiet planlægger flere »angreb på Venstre« – og hvordan en særlig rådgiver i Finansministeriet skal hjælpe med at finde »historier på Venstre« på baggrund af blandt andet svar fra forhandlingerne i ministeriet.

Mandag eftermiddag beklager finansminister Nicolai Wammen (S) e-mailen:

»Jyllands-Posten gengiver i dagens avis en e-mail fra Socialdemokratiets pressetjeneste, som jeg gerne vil beklage. Som jeg allerede har udtalt i medierne, vil jeg gerne over for jer understrege, at det ikke er en acceptabel tilgang til vores måde at forhandle med hinanden på,« skriver han i en mail ifølge DR.

For Søs Marie Serup at se er e-mailen et eksempel på det gamle mundheld »Jo mindre folk ved om, hvordan man laver pølser og politik, jo bedre sover de« – som tillægges den tyske statsmand Bismarck. Mest af alt, mener hun, reflekterer det dårligt det image, det brand, som regeringen ønsker at opretholde.

»Det er interessant, at det kommer fra en socialdemokratisk regering, som har kørt så snorlige og kontrolleret en strategi. Nu kommer så en amatørfejl, som er dårlig i forhold til forhandlingsforløbet, men også i forhold til deres kommunikation om dem selv som sådan nogle super tjekkede nogle, der er født til regeringsmagten,« siger Søs Marie Serup.

At Venstre vælger at at slå så hårdt til til Socialdemokratiets e-mail, er en anelse letkøbt, mener hun.

For i slutningen af 2014 lavede Venstre en lignende manøvre, da de i valgkampen sendte en »angrebsmanual« ud til Venstre-kandidaterne. Under overskriften »Angreb på andre partier« blev kandidaterne klædt på til at ramme venstrefløjen.

Om SF stod der:

»SKATTER – SF KAN IKKE FÅ NOK! SF har i regering stemt for forhøjelsen af en lang række skatter. Venstre vil gerne sætte skatten ned – SF arbejder konstant på at få den sat op uden tanke for konsekvenserne for ganske almindelige danskere, der bare gerne vil have hverdagen til at fungere, uden at der konstant vælter nye skatter over dem.«

Om Enhedslisten skrev Venstre:

»ØKONOMISK ANSVAR ER EN BY I SOVJET. Enhedslistens økonomiske politik er den direkte vej til bankerot for Danmark. Nationalisering af banker og virksomheder, tårnhøje skatter og intet økonomisk incitament til at arbejde vil betyde det samme, som det har betydet for alle andre steder, der har prøvet – nemlig et økonomisk kollaps. Se blot på Sovjetunionens skæbne.«

»Det er lidt som at se Neymar trille 28 gange på banen. Der er simpelthen gået Neymar i den,« siger Søs Marie Serup med henvisning til den brasilianske fodboldstjerne, som i fodboldverdenen ofte er blevet beskyldt for voldsomt at overdrive de tacklinger, han bliver ramt af.

Kunne Venstre have interesse i at bruge e-mailen som løftestang til ikke at gå med til Socialdemokratiets krav i forhandlingerne?

»Det tror jeg ikke umiddelbart, at de vil gøre. Men det bør være en af deres overvejelser. Det ville være et svidende nederlag for regeringen,« siger Søs Marie Serup.