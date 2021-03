Politisk blogredaktør tiltalt for at dele et makabert billede

Redaktør på bloggen Uriasposten Kim Møller er blevet tiltalt med påstand om fængselsstraf for at dele et usløret billede af et drabsoffer for et terrorangreb, der fandt sted i Nice i 29. oktober 2020.

Billedet, som Kim Møller lagde på bloggen dagen efter angrebet, viste en 60-årig kvinde liggende død på kirkegulvet med blod omkring sig. I alt tre personer blev knivdræbt ved angrebet, som blev udført af 21-årig islamist.

Den 49-årige blogger er sigtet efter straffelovens 264 d, der handler om uberettiget videregivelse af billeder. Som udgangspunkt er strafferammen op til et halvt års fængsel, men i Kim Møllers tilfælde går tiltalen på stk. 2, der handler om særligt skærpende omstændigheder. Her er strafferammen op til tre års fængsel.

Af anklageskriftet, som Berlingske er i besiddelse af, fremgår det, at ejeren og administratoren af Uriasposten.net er tiltalt for »uberettiget at have videregivet meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden, idet han i en artikel på uriasposten.net [ …] offentliggjorde et billede optaget i Notre Dame-katedralen [ …] visende en afdød person liggende på gulvet med overskåret hals.«

Sagen kommer i kølvandet på andre straffesager, der har bragt sindene i kog om grænserne for ytringsfrihed i Danmark.

En 29-årig kvinde blev for nylig anholdt og sigtet for at true statsminister Mette Frederiksen (S) på livet ved at uploade et billede til Facebook af en brændende dukke med et skilt om halsen, hvorpå der stod »hun må og skal aflives«. Politiet har nu droppet sagen.

De tre personer i sagen om selve dukkeafbrændingen er løsladt, men fortsat sigtet i sagen. Desuden blev en 30-årig kvinde idømt to års fængsel i byretten for blandt andet at have opildnet til vold ved en demonstration i januar i København, hvor hun var på talerstolen. Sagen er anket til landsretten.

»Der sker nogle ting i de her år, som var helt usandsynligt for nogle år siden,« siger Kim Møller.

FAKTA Her er bestemmelsen, som bloggeren er tiltalt efter § 264 d. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person. Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.



Kilde: Straffeloven FOLD UD FOLD UD

Et andet billede med terroroffer vandt pris

Berlingske har talt med Kim Møller om sagen og om brugen af billedet af terrorofret.

Hvorfor lagde du billedet op?

»Jeg blogger om terror, og så er det oplagt at dokumentere. Og jeg går til grænsen, men ikke bevidst over den. Der er en grænse for, hvor brutale billeder og videoer jeg vil vise. Min opfattelse er, at man godt kan vise en død, udenlandsk person,« siger Kim Møller.

Han har skrevet om sagen på Uriasposten, hvor han også henviser til det pågældende billede, der nu ligger i en sløret udgave.

Som han selv gør opmærksom på, kan grænsen mellem det tilladte og det forbudte være hårfin. I 2016 blev den russiske ambassadør i Tyrkiet skudt og dræbt af en tyrkisk terrorist. Fotoet, der viste både gerningsmand og den dræbte, blev året efter kåret til verdens bedste pressefoto.

Men der er også eksempler på fældende domme. I 2018 blev en dansk og en norsk kvinde slået ihjel på en vandretur i Marokko. Her faldt efterfølgende flere domme for delingen af en drabsvideo. I november sidste år fik en kvinde eksempelvis en betinget dom på seks måneders fængsel.

Professor i jura ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard har tidligere for Berlingske kommenteret delingen af terrorvideoen.

»Hvis det i det enkelte tilfælde drejer sig om tankeløs eller spændingsbetonet deling, kan det være en fredskrænkelse omfattet af paragraf 264 d. Strafudmålingen i den konkrete sag vil afhænge af de nærmere omstændigheder,« skrev han i en e-mail til Berlingske.

Kim Møller vurderer, at billedet med den terrordræbte kvinde ikke »var noget specielt« i forhold til, hvilke billeder han ellers modtager.

»Jeg ser, at der en masse blod på billedet, og jeg bruger normalt ikke sådanne billeder. Det er måske også noget af det groveste, jeg har lagt online usløret, men det er gået lidt stærkt. Men jeg tænker også, at billedet jo er en del af virkeligheden, og virkeligheden kan være voldsom,« siger Kim Møller.

Var du klar over, at det kunne være ulovligt?

»Slet ikke. Politiet fortalte mig i december, at det her var i den milde ende, hvis jeg skulle blive dømt,« siger Kim Møller.

Ville sløre billedet

Han fortæller, at politiet sigtede ham i sagen i december, hvorefter han kun forventede en bøde.

»Jeg havde regnet med en bøde på 3.000, 5.000 eller 10.000 kroner, og det ville være til at leve med. Men den juridiske enhed i anklagemyndigheden har så valgt ikke at give mig en bøde, men at gå direkte til at rejse tiltale. Det synes jeg er mærkeligt i betragtning af, at det kun er sket én gang,« siger Kim Møller.

Ville du undlade at uploade billedet, hvis du kunne gøre det om?

»Ja, så ville jeg tilsløre billedet. Men jeg kan ikke forestille mig, at jeg kommer i fængsel. Jeg tror højest, at jeg får en betinget dom eller en bødestraf«

Hvordan påvirker denne sag dig i forhold til, hvordan du ytrer dig og hvad du lægger på bloggen?

»Jeg er sådan set en ganske almindelig familiefar, så jeg har ingen interesse i at blive martyr for en sag. Hvis jeg risikerer at komme i fængsel, så vil jeg rette ind og holde mig på den sikre side af lovgivningen.«

Østjyllands Politi har ikke nogen kommentarer til sagen, oplyser politikredsens presseafdeling.

Ifølge Kim Møller kommer sagen for retten i august.