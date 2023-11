Politiet undersøger hændelse om 12-årig pige forsøgt lokket i bil

En mand har angiveligt forsøgt at få en 12-årig pige med ind i sin bil i Sindal.

Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi til TV2 Nord.

Politiet modtog anmeldelsen, der kom fra pigens mor, tirsdag aften klokken 18.14.

Ifølge moren spurgte manden til pigens alder og navn, da han kom kørende i en rød varevogn. Han skal også have spurgt, om hun ville have et lift, skriver TV2 Nord.

Pigen løb ifølge mediet væk. Herefter skulle manden angiveligt være kørt efter hende i varevognen.

Over for Ritzau oplyser vagtchef Morten Axelsen onsdag morgen, at manden angiveligt har henvendt sig til pigen, da hun var på vej hjem fra skole.

Han siger videre, at politiet er ved at undersøge, hvad der er sket.

- Det er den eneste anmeldelse, vi har fået, siger vagtchefen.

- Efterforskningen ved politiet i Hjørring er i gang. De skal lige have foretaget nogle afhøringer, og så finder de ud af, præcis hvad der er foregået, og så tager vi den derfra.

Ifølge anmeldelsen havde bilen ingen nummerplade. Vagtchefen opfordrer borgere, der kan have set noget, til at kontakte politiet.

- Det er en rød kassebil, formentlig uden nummerplade bagpå, og som var beskidt. Hvis nogen har set den oppe i området omkring Sindal i går (tirsdag, red.), må de meget gerne ringe 114, siger Morten Axelsen.

/ritzau/