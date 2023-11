Politiet frygter at beboer er brændt inde under brand i Bogense

Brandvæsnet har onsdag aften kæmpet mod flammerne under en voldsom brand i en ejendom på Østergade i Bogense på Nordfyn.

Politiet frygter, at én eller flere er brændt inde i bygningen.

Det siger vagtchef Henrik Strauss fra Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Han understreger, at politiet ikke ved, om nogen har befundet sig i bygningen under branden. Men de pårørende til bygningens beboere er under alle omstændigheder underrettet om branden.

Til Fyens Stiftstidende fortæller vagtchefen, at politiet og brandvæsnet forventer at være til stede på Østergade resten af aftenen og i løbet af natten.

I den forbindelse oplyser vagtchefen, at politiet frygter, at én person er brændt inde, skriver lokalmediet.

Omkring klokken 19 oplyste Beredskab Fyn til Fyens Stiftstidende, at branden var under kontrol og ikke spredte sig yderligere.

Det er dog svært for brandvæsnet at bevæge sig ind i bygningen og undersøge, om nogen befinder sig derinde, da der er fare for, at den styrter sammen.

Den øverste etageadskillelse er onsdag aften allerede styrtet sammen.

/ritzau/