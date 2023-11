Politiet er opmærksom på video af knippelslag mod fan efter derby

En video, der viser en civilklædt betjent, som flere gange slår ud efter en fodboldfan, har floreret på sociale medier efter opgøret mellem FC København og Brøndby søndag eftermiddag.

Mandag bekræfter Københavns Politi over for TV 2, at det har kendskab til episoden og ved, hvem den pågældende betjent er.

På videoen kan man se, at betjenten seks gange slår ud efter den pågældende fodboldfan med en knippel. Tilsyneladende bliver personen ramt flere gange.

Chef for politiets beredskab Peter Dahl bekræfter episoden, men vil ikke kommentere den specifikke hændelse.

- Vi ved godt, hvem betjenten er. Det vil være useriøst af mig at gøre mig til dommer, når der kun er 20 sekunders video, siger Peter Dahl til TV 2.

Videoen er blevet delt af flere privatpersoner på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

Peter Dahl forklarer, at den enkelte betjent skal lave en indberetning, hvis han eller hun har brugt magt. Men Københavns Politi kommer ikke selv til at lave en undersøgelse af episoden. Den opgave ligger hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed - også kendt som DUP.

Hvis man mener, man blev uretfærdigt behandlet af politiet i forbindelse med søndagens derby, skal man henvende sig til DUP, lyder det fra Peter Dahl.

FC København og Brøndby spillede i Parken på Østerbro i København søndag. Kampen blev fløjtet i gang allerede klokken 12 - netop for at mindske risikoen for uroligheder mellem de to ærkerivalers fans.

Normalt ligger kampene senere på dagen.

Generelt synes Københavns Politi ikke, at mødet med fodboldtilhængerne forløb særligt godt. Flere betjente kom til skade, og to måtte på skadestuen, fortæller Peter Dahl til TV 2.

Organisationen Danske Fodboldfans oplyser til TV 2, at den kender til en række "uhensigtsmæssige episoder" efter søndagens derby.

Herfra opfordres fans både fra FCK og Brøndby til at fortælle om både gode og dårlige oplevelser i mødet med politiet søndag eftermiddag.

/ritzau/