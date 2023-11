Politiet dropper efterforskning af skuddrab på 19-årig mand

Fyns Politi indstiller efterforskningen i en drabssag, hvor en 19-årig mand blev skuddræbt på en parkeringsplads på Nyborgvej i Odense.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse fredag.

- Da drabssager ikke forældes, kan efterforskningen genoptages, hvis der fremkommer nye oplysninger til sagen, lyder det i pressemeddelelsen.

Den 19-årige blev dræbt den 27. februar sidste år.

Siden da har en "intensiv efterforskning" været i gang, skriver politiet. Blandt andet er personer blevet afhørt, og der er blevet lavet tekniske undersøgelser af gerningsstedet.

- Den omfattende efterforskning har dog ikke ført til opklaring af drabet, skriver politiet.

To personer har været sigtet i sagen, men begge sigtelser er nu blevet droppet af anklagemyndigheden, da der ikke har været beviser nok til, at politiet kan føre sagen.

Efter drabet kom det frem, at den 19-årige måneden inden havde deltaget i et farligt knivoverfald. I sagen skulle han være mødt i et grundlovsforhør, hvor han var sigtet for grov vold.

I perioden efterforskede Fyns Politi en række voldelige hændelser i forbindelse med et opgør mellem to kriminelle grupperinger.

Dagen efter drabet på manden indførte Fyns Politi en visitationszone, fordi politiet ville prøve at undgå nye sammenstød mellem grupperingerne.

Den 19-åriges familie er blevet orienteret om den droppede efterforskning.

