Politidirektør erkender upræcis kommunikation i medier

Sydøstjyllands Politis politidirektør, Jørgen Abrahamsen, erkender dårlig kommunikation i interviews om politiets specialpatrulje i Vejle.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Det har aldrig været min hensigt, at nogle medarbejdere skulle føle sig smidt under bussen, og det er jeg virkelig ked af, hvis nogen føler sig. Jeg er stolt af alle mine medarbejdere og stolt af det politiarbejde, de leverer hver eneste dag, siger han.

I pressemeddelelsen udpeger politidirektøren de interviews, som han gav den 30. oktober, efter at Politiken udgav deres artikel "De kalder betjentene for tæskeholdet. Og det er der en rigtig god grund til".

Her beskrev avisen flere episoder, hvor en specialpatrulje med civilbetjente angiveligt umotiveret begik vold mod borgere i Vejle.

Efterfølgende valgte Abrahamsen at nedlægge specialpatruljen.

Den 30. oktober udtalte Jørgen Abrahamsen til blandt andre TV Syd og DR, at der er tale om "en meget alvorlig sag" for politikredsen, for det er "yderst sjældent", at "man skrider til lukning af bestemte politienheder i dansk politi".

I pressemeddelelsen erkender Jørgen Abrahamsen, at hans kommunikation ikke var "god nok" den 30. oktober. Hvad der ifølge politidirektøren ikke var godt nok, er ikke uddybet.

Samtlige politifolk på politigården i Vejle, 200 personer, har efter politidirektørens udtalelser udtrykt mistillid til ham.

Mandag blev der afholdt krisemøde i Vejle, hvor blandt andre Politiforbundets forbundsformand, Heino Kegel, og formand for Sydøstjyllands Politis Politiforening Niels Mørk deltog.

Bestyrelsen i Sydøstjyllands Politiforening har ifølge pressemeddelelsen "allerede sendt et klart signal" til Jørgen Abrahamsen om, at "tilliden har fået et stort knæk".

Politiforeningen ønsker ikke, at politidirektøren skal stoppe i sin stilling, siger formand for politiforeningen, Niels Mørk.

- Men bolden ligger nu ved vores politidirektør, som skal komme med en aktiv reaktion i forhold til at få genoprettet tilliden, siger Niels Mørk i pressemeddelelsen.

