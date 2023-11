Politi har fået over 100 henvendelser om voldtægtssag i Aalborg

Nordjyllands Politi har fået over 100 henvendelser fra borgerne i en sag, hvor en mand er mistænkt for voldtægt og voldtægtsforsøg i Aalborg 20. oktober.

Det siger politikommissær Carsten Straszek i en pressemeddelelse fra politiet.

- Det er en dybt alvorlig sag, der skaber en helt forståelig utryghed for byens borgere. Vores massive efterforskning i sagen fortsætter, og jeg vil igen gerne understrege, at borgerne skal ringe til os på 114, hvis de har oplysninger i sagen – også hvis man er utryg og har brug for at tale med os, siger han.

I pressemeddelelsen lørdag offentliggør politiet også nye billeder af den formodede gerningsmand, som er set cyklende på en orange cykel.

Politiet skriver, at man mener, at den mistænkte mand enten ikke har fast tilknytning eller kun en løs tilknytning til Aalborg.

Fredag delte politiet også billeder af den mistænkte, hvor man kan se ham cykle med et stort fladskærmsfjernsyn bag på cyklen.

Billederne er ifølge politiet fra lørdag den 21. oktober i området omkring Frederikstorv.

Carsten Straszek siger i pressemeddelelsen, at politiet meget gerne hører fra folk, som har lagt mærke til manden.

Politiet vil især gerne tale med folk, som genkender ham, har talt med ham eller har gode billeder eller video af ham, lyder det.

Ifølge politiet er det muligt, at manden kan opholde sig i det meste af Aalborg.

En 32-årig kvinde blev den 20. oktober lidt efter klokken 16 overfaldet og udsat for fuldbyrdet voldtægt på stisystemet i Østerådalen.

Cirka en halv time senere blev en 46-årig kvinde overfaldet i samme område. Hun blev forsøgt voldtaget, men da hun råbte om hjælp til en forbipasserende, stak gerningsmanden af.

Har man oplysninger i sagen, opfordrer politiet til, at man ringer på telefon 114.

/ritzau/