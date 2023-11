Politi anholder mistænkt for drabsforsøg i Høje Gladsaxe

Københavns Vestegns Politi har torsdag eftermiddag anholdt en 25-årig mand, som man mistænker for et drabsforsøg i Høje Gladsaxe i sidste uge.

Her blev en kvinde stukket flere gange med kniv på en parkeringsplads ud for adressen Høje Gladsaxe 52. Det skete sent tirsdag aften. Fredag efterlyste politiet den 25-årige mand, som man altså nu har anholdt.

I forbindelse med efterlysningen lød det, at manden godt vidste, at politiet ledte efter ham. Han blev derfor opfordret til at melde sig selv.

Det er politiets opfattelse, at der er en ikke nærmere specificeret relation mellem kvinden og den 25-årige.

Allerede dagen efter overfaldet blev en 24-årig mand anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet i fire uger sigtet for medvirken til drabsforsøg.

