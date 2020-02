Politi advarer mod udspekuleret odds-svindel i Nordsjælland

Nordsjællands Politi advarer om en udspekuleret form for svindel, som fordelt over fire tilfælde i den seneste tid har kostet titusindvis af tabte kroner.

Ofrene for svindlen er tankpassere og kioskpersonale i Nordsjælland, som bliver taget ved næsen af svindlere, som besøger tankstationer for at oddse på sportsbegivenheder.

Det skriver Nordsjællands Politi på Facebook.

Norsjællands Politi skriver, at de har fået fire anmeldelser om svindlen, som indtil videre har kostet sammenlagt 50.000 kr. i tabt fortjeneste for tankstationerne.

Bondefangeriet foregår ved, at en eller flere personer besøger tankstationerne eller kioskerne og spiller på live-resultater i forskellige igangværende sportskampe.

Og når det så er tid til at betale betale for væddemålene, skriver Nordsjællands Politi, har personerne ganske belejligt glemt deres pung i bilen, som de går ud for at hente for derefter aldrig at komme tilbage.

Har personerne vundet på deres odds, betyder det ikke noget, at pungen er glemt, for så kan svindlerne betale udgifterne med deres gevinst.

Ifølge Nordsjællands Politi har fupnumrene beløbet sig på 10-15.000 kr. per gang.

Politiet kommer derfor med en advarsel til tankstationer, butikker og kiosker og opfordrer dem til at være opmærksomme på svindelnumrene, så flere ikke bliver snydt.

»Det er altså ikke, fordi vi decideret er blevet lagt ned af den type anmeldelser, men der er trods alt blevet svindlet for omtrent 50.000 kroner på kort tid, og hvis vi ved at fortælle om fænomenet kan forhindre, at flere bliver taget ved næsen, så er det naturligvis i - næsten - alles interesse,« skriver Nordsjællands Politi.