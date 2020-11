Pludselig dukker Brostrøm op i spejlet: Ny video skal få unge til at blive hjemme

»Host, host, host.«

»Jeg synes altså, at du skal blive hjemme i dag.«

»Nej, mor. Jeg har det fint.«

Sådan lyder samtalen mellem en ung mand og hans mor, mens han står på badeværelset og gør klar til dagens skolegang. Da han lukker spejlskabet over håndvasken for at gribe ud efter tandbørsten, får han sig noget af en forskrækkelse.

For dér står selveste Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, med et alvorsblik i spejlbilledet og spærrer øjnene op.

Budskabet i Sundhedsstyrelsens nye kampagnevideo er klart: Bliv hjemme, hvis du har symptomer.

Det er næppe et tilfælde, at Sundhedsstyrelsen rækker ud efter de unge med netop dét budskab. For en ny undersøgelse fra Statens Serum Institut (SSI) indikerer nemlig, at alt for mange børn og unge tropper op i skole og smitter deres klassekammerater.

Ifølge SSIs fokusrapport »Udbrud på Grundskoler« har hele 331 af landets skoler og efterskoler haft et muligt udbrud med coronavirus, siden skolerne ringede ind til det nye skoleår tilbage i august.

I rapporten understreger man dog, at det ikke er muligt at konkludere, hvordan coronasmitten har spredt sig på skolerne, og hvorvidt det handler om, at eleverne er mødt ind på skolebænken med symptomer eller ej.

»Vi kan ikke se ud fra opgørelserne, om elever, der er en del af et muligt udbrud, faktisk er smittet på skolen. Og i takt med at smittetrykket i samfundet stiger, forventer vi, at en del af smitten foregår uden for skolen«, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI i rapporten.

Det fremgår af rapporten, at det særligt er unge i aldersgruppen 17-19 år og 20-24 år, at man har set en stor smittestigning i sensommeren og det tidlige efterår, men at man også har set en betydelig stigning blandt børn og unge i alderen 10-13 år og 14-16 år de seneste uger.

Det er ikke første gang, at myndighederne har forsøgt at række ud til både børn og unge via alternative metoder. Blandt andet har statsminister Mette Frederiksen (S) tidligere optrådt på den populære Instagram-profil Anders Hemmingsen, der med en million følgere er en af de største danske profiler på Instagram. Her opfordrede også Mette Frederiksen til, at de unge skulle blive hjemme og blandt andet begrænse deres sociale aktiviteter i nattelivet.