Planen, der ville »lukke festen« i København, bliver droppet af flertal på Rådhuset

Et bredt flertal i Borgerrepræsentationen er enige om at droppe det omdiskuterede udkast til en ny restaurations- og nattelivsplan for København.

Formelt kommer det til at ske på et møde i kultur- og fritidsudvalget i morgen 17. marts, hvor udkastet til restaurations- og nattelivsplanen er på dagsordenen.

Nattelivsplanen fik hurtig stor bevågenhed, da Berlingske kunne fortælle om flere opsigtsvækkende punkter i planen for fremtidens byture. Blandt andet, at serveringssteder i store dele af byen som »klart udgangspunkt« ikke skulle få lov til at forny deres alkoholbevillinger efter klokken 24.

Ifølge flertallet af partier, er der mange gode takter i nattelivsplanen i øvrigt, skriver de i en pressemeddelelse.

»Men de bliver desværre fuldstændig overskygget af den usikkerhed, der bliver skabt om fremtidens natteliv. Derfor må vi få ændret de ting, der handler om bevillingerne, inden vi kan se på planen som helhed. Det nærmer sig verdens dårligste timing, at sende sådan et udkast ud i den nuværende situation, og hvor byen trænger til at få nattelivet tilbage.«

På mødet vil Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Konservative, SF og Dansk Folkeparti derfor stille følgende ændringsforslag:

»At udkast til restaurations- og nattelivsplan tilbagevises til fornyet behandling med henblik på at forvaltningerne udarbejder et nyt første udkast til politisk udvalgsbehandling.«

