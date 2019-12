Pia Kjærsgaard i stormvejr efter tweet om Greta Thunberg: »Jeg bliver så træt af det belærende vrede barn«

»Jeg er pisse træt af dig.« »Jeg bli’r så træt af den forurettede gamle kone.« »Jeg bliver så træt af den sure gamle intolerante racismedømte hvide kvinde.«

Sådan lyder nogle af de kommentarer, der i løbet af et døgn er skrevet som reaktion på DF-politiker Pia Kjærsgaards seneste opslag på Twitter.

I opslaget, der blev lagt op søndag aften, langer hun ud efter den svenske klimaaktivist Greta Thunberg med ordene: »Jeg bliver så træt af det belærende vrede barn.« Samtidig linker Pia Kjærsgaard til en artikel fra Ekstra Bladet, hvor den svenske klimaaktivist Greta Thunberg beskriver år 2019 med ordene »Our house is in fire«.

Kritikken rører dog ikke Pia Kjærsgaard.

»Det er gået langt over gevind med Greta Thunberg. Nu må det være nok. Det er der brug for, at der er nogen, der siger. Og jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at holde mig tilbage. Jeg vil ikke belæres af en meget vred 16-årig pige, der faktisk burde passe sin skole og komme tilbage til sin barndom,« siger hun.

Jeg bliver bare så træt af det belærende vrede barn....#dkpol https://t.co/HkhcjFaC3B — Pia Kjærsgaard (@Pia_Kjaersgaard) December 29, 2019

Pia Kjærsgaards opslag er i skrivende stund blevet liket flere end 250 gange, og det har fået over 160 kommentarer. Langt størstedelen af kommentarerne er kritiske over for DF-politikerens opslag.

Flere skriver, at de er trætte af Pia Kjærsgaard, ligesom hun er træt af Greta Thunberg, mens andre skriver »Ok, boomer« – et udtryk, der henviser til »babyboomer«-generationen, der er født mellem 1946 og 1964, og som i dag bruges af unge mennesker om klimaskeptiske voksne.

Pia Kjærsgaard står dog fast på sin mening om den unge klimaaktivist.

»Hun skælder ud og skælder ud uden at fortælle, hvad vi så skal gøre. Bare tænk på FNs klimamøde, hvor hun skældte en hel forsamling af voksne mennesker ud, som sad og nikkede. Det er jeg helt uforstående over for.«

Er hun ikke en vigtig aktør i kampen for en større sag?

»Jo, men jeg tror, at det efterhånden er gået op for folk, at klimaet er vigtigt. Vi er alle sammen optagede af klimaet, og nu gider vi simpelthen ikke at høre på hende mere, når hun heller ikke selv kan finde ud af, hvordan vi skal agere. Det eneste, hun gør, er at skælde ud. Vi kan aldrig gøre det godt nok ifølge hende. Det er jo ironi ud over alle grænser, at hun tager et skib frem og tilbage til USA.«

Opslaget modtager mange negative kommentarer. Føler du, at du går imod en folkestemning?

»Nej. Tværtimod tror jeg, at der er rigtig mange, der har den samme opfattelse som mig, men som ikke siger det af frygt for reaktionerne.«

Tidligere shitstorm

Pia Kjærsgaard var tidligere på året udsat for en større shitstorm, da hun lagde et lignende opslag om Greta Thunberg ud på sin Twitter-profil,

Heri linkede hun forud for klimaaktivistens besøg i København til en artikel i Berlingske og skrev, at Greta Thunberg er »en pige med en alvorlig diagnose, som vi lørdag skal følge dagen igennem. Medier og politikere vil kæmpe for hendes nærhed. Måske skulle vi bare lade hende være barn?«

Alle bør læse denne artikel fra Berlingske fredag om Greta Thunberg. En pige med en alvorlig diagnose, som vi lørdag skal følge dagen igennem. Medier og politikere vil kæmpe for komme i hendes nærhed. Måske skulle vi bare lade hende være barn?#dkpol https://t.co/NPbdajjxW9 — Pia Kjærsgaard (@Pia_Kjaersgaard) May 24, 2019

Det fik blandt andet de Radikales formand Morten Østergaard til i et mod-tweet at skrive: »Vi ved godt, at DF synes, det hele er klimahysteri. Men danskerne er mere bekymrede for temperaturstigninger end burkaer. Væn jer til det!«

Også SF-politiker Margrethe Auken kommenterede på tweetet.

»Nu søler hun minsandten Folketingets formandsstol til igen,« skrev hun.

Det har dog ikke forhindret Pia Kjærsgaard i at lægge endnu et kritisk opslag om Greta Thunberg op på Twitter.

»Skulle jeg holde mig tilbage, fordi der er nogen, der er uenige med mig? Det påvirker mig modsat. Jeg følger ikke tråden på Twitter. Jeg har før kaldt det for elitens kloak, og det står jeg ved,« siger DF-politikeren og retter igen sin kritik mod Greta Thunberg.

»Man kan ikke gøre det godt nok for Greta Thunberg. Hun har en sag, og den bliver hun ved med at køre, indtil flere siger, at nu er det nok,« siger Pia Kjærsgaard.