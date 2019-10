Peter var sin kæreste utro med en smuk kvinde fra fitnesscenteret – nye tal viser, at hver femte har været sin nuværende partner utro

Peter mødte hende i fitnesscenteret.

Hun var »dejlig og smuk« og viste »helt klart interesse i ham«. Der var meget seksuel energi mellem dem, fortæller Peter, så en dag tog han med hende hjem.

De kunne ikke tage hjem til ham, for der var hans kæreste, i det hus. de lige havde købt sammen.

»Jeg manglede noget i det forhold, jeg var i. Det var ikke dybt eller meningsfuldt. Vi snakkede ikke om, hvad vi længtes efter, hvad vi havde brug for, og hvad vores behov var. Det gjorde, at det blev lavpraktisk og overfladisk. Jeg havde en længsel efter en dyb samhørighed med et andet menneske,« siger han.

Peter er langt fra den eneste, der har været en partner utro.

En ny undersøgelse om danskernes sexliv viser, at tæt på hver femte dansker har været sin nuværende partner utro. Med utro menes der, at man har haft sex med et andet menneske uden sin ægtefælles, kærestes eller faste partners accept.

Undersøgelsen er udarbejdet af Statens Serum Institut og Aalborg Universitet, og mere end 47.000 mennesker mellem 15-89 år, der er i et fast forhold, har besvaret spørgsmålene.

»Når jeg i dag tænker tilbage på utroskaben, kan jeg mærke, at det vækker noget tristhed. Jeg ved jo godt, at sådan noget sårer,« siger Peter.

Kigger man udelukkende på mændene, svarer 23 procent, at de har været deres nuværende partner utro, mens det gælder 13 procent af kvinderne.

Romantikken drukner i praktiske opgaver

Resultaterne overrasker ikke Birgitte Bräuner, der har mere end 35 års erfaring som psykolog med par, der kæmper med utroskab.

»Jeg er imponeret over, at andelen, der har været utro, ikke er højere,« siger hun og fortæller, at utroskab typisk kan komme ind i forholdet, mens børnene er små.

Det skyldes, at mange par i de år glemmer at prioritere deres forhold og i stedet bruger meget energi på praktiske opgaver. Det kan medføre, at romantikken forsvinder, og det kan medføre konflikter om, hvordan huset skal passes og børnene skal opdrages.

»Min erfaring er, at man er mest udsat for utroskab, når man har fået børn, og parforholdet pludselig er blevet et teamwork i at organisere hjemmet. Hvem henter hvornår? Hvem står tidligt op søndag? Der mister mange par nærheden og glemmer at lave ting sammen. Hvis de ikke vedligeholder den følelsesmæssige relation, så forsvinder følelserne,« siger hun.

FAKTA Årsager til utroskab »Nogle længes efter noget i deres parforhold. Der kan eksempelvis være forhold, hvor den ene part gerne vil være sammen, men ikke længere gider have et sexliv.« »Nogle mennesker havde aldrig været utro, hvis de havde været ædru. Men når de drikker alkohol, påvirker det hjernen. Efterfølgende har de det virkelig skidt med det.« »Nogle synes, de er berettigede til at være deres partner utro, og er ligeglade med konsekvenserne.« Kilde: Maj Wismann, parterapeut og klinisk sexolog FOLD UD

De mange praktiske opgaver kan medføre en skævhed i forholdet. Hun ser ofte par, hvor kvinden er såret over, at manden ikke tager nok ansvar i hjemmet. Samtidig er manden såret over at blive kritiseret for ikke at kunne leve op til kvindens krav.

»Når kvinder siger, at de snakker følelser, snakker de tit om, hvad mændene ikke gør. Så en intim snak bliver en kritik af ham. Derfor har mændene typisk ikke lyst til at snakke og trækker sig frem for at tage ansvar,« siger hun.

Birgitte Bräuner, psykolog »Mange gange planlægger folk ikke utroskaben, men pludselig er de i en situation, hvor de mærker en følelsesmæssig vækkelse.«

Der ser Birgitte Bräuner ofte, at parforholdet begynder at gå skævt, for så bliver begge parter såret, uden at konflikten bliver løst.

»Hvis man ikke føler sig mødt følelsesmæssigt og forstået i det forhold, man er i, er man ikke glad. Mange gange planlægger folk ikke utroskaben, men pludselig er de i en situation, hvor de mærker en følelsesmæssig vækkelse, bliver overraskede og går efter den, fordi det giver liv,« siger hun.

»Jeg rejste en del i udlandet med mit arbejde, da jeg var kærester med hende, jeg havde købt hus med,« siger Peter.

Omkring 40 procent af de par, hun gennem årene har snakket med om utroskab, har fået utroskab ind i forholdet, mens børnene var små.

Men ifølge Birgitte Bräuner kan utroskaben typisk også opstå, når børnene er i puberteten. Der begynder forældrene igen at få plads til sig selv, og de begynder måske at overveje, om de er det rigtige sted i livet.

»Hvis parret ikke har sørget for at bevare relationen til hinanden i de år, hvor der er mange praktiske opgaver i forhold til børnene, så kan man stå tilbage og stille spørgsmålstegn ved, om man overhovedet har følelser for sin partner, når børnene er blevet store,« siger hun.

»Stærke par bruger god tid sammen«

Maj Wismann, der er parterapeut og klinisk sexolog, ser utroskab blandt par i alle aldre og på alle tidspunkter af livet. Men noget, der kendetegner parrene, er, at de ikke har været gode til at passe på deres forhold.

»Vi ved, at stærke par, som er langtidsholdbare og velfungerende, bruger god tid sammen. De prioriterer at dyrke kærligheden. Når de får børn, gør de sig umage med stadig at være kærester. Umage med stadig at få ting i kalenderen, hvor de har det sjovt sammen, bare de to. Det gør parrene, jeg har kontakt med, ikke,« siger hun.

Maj Wismann, parterapeut og klinisk sexolog »Det er vigtigt, at man har det sjovt sammen, at man er hinandens bedste venner, og at man kan komme hjem og sige, hvis en fra arbejdet lægger an på en.«

Maj Wismann er i gang med at skrive en bog om utroskab og har derfor været i kontakt med mere end 400 mennesker, der har været en partner utro. Hun fortæller, at utroskab ikke kun foregår i dårlige forhold.

»Det foregår også i gode forhold, for det handler nogle gange om »mig« frem for om »os«. Det kan være udledt af en midtvejskrise. Hvem er jeg? Og hvem er jeg i det her forhold? Man er måske veltilpas i forholdet og har god sex, men man kan ikke rigtig finde sig selv,« siger hun.

Hvis man ikke passer på forholdet, og hvis man ikke er gode til at kommunikere, kan det medføre utroskab. Men det er meget vigtigt for Maj Wismann at understrege, at mange mennesker lever i forhold, som kunne være bedre, men hvor utroskab aldrig opstår.

»Vi snakkede overhovedet ikke om følelser. Jeg anede ikke, hvad det betød,« siger Peter.

»Det er vigtigt, at man har det sjovt sammen, at man er hinandens bedste venner, og at man kan komme hjem og sige, hvis en fra arbejdet lægger an på en. Men hvis nogle af de ting mangler, kan man også sagtens være i forholdet uden at være utro,« siger hun.

»Jeg skulle have prioriteret forholdet mere«

Peter er ikke længere sammen med sin kæreste.

En dag, da han kom hjem fra arbejde, kunne han mærke, at »noget havde ændret sig«. Hans kæreste opførte sig anderledes, end hun plejede, fortæller han.

»Jeg fandt ud af, at hun havde været mig utro«.

Han blev »vred og såret«. De solgte huset og flyttede fra hinanden. Hun fandt aldrig ud af, at han havde været sammen med kvinden fra fitnesscenteret.

Når han i dag tænker tilbage på situationen, er han overbevist om, at han kunne have gjort mere for at redde deres forhold.

»Jeg skulle have prioriteret det mere, end jeg prioriterede mit arbejde og min sport. Det var altid forholdet, der kom i tredje række. Jeg savnede jo i bund og grund at være tættere på hende – og jeg tror, at hun havde det på samme måde. Men i stedet for at snakke med hinanden om det og lukke op for den sårbarhed, var det nemmere at gå fra hinanden,« siger han og fortsætter:

»Hvis vi havde snakket om det, tror jeg ikke, jeg havde været hende utro.«

Peter optræder anonymt i artiklen. Berlingske er bekendt med hans rigtige identitet.