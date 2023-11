Samfund Abonnement

Pårørende til gidsler i Gaza efterlyser hjælp fra Røde Kors: »Vi får ingen svar«

Der er gået tre uger nu. Og familierne til de mere end 200 gidsler i Gaza ved ikke, om deres pårørende er levende eller døde. Heller ikke det danske gidsels bror, som appellerer til et internationalt pres på Hamas for at give Røde Kors adgang til gidslerne.