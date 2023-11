OVERBLIK: Samsam hævdede at være agent - blev dømt for terror

Ahmed Samsam under retssagen i Madrid i 2018. Her blev han idømt otte års fængsel for at have sluttet sig til en terrorgruppe. Samsam blev siden overført til afsoning i Danmark, og dommen blev i den forbindelse ændret til seks års fængsel, da det ville have været straffen i Danmark. Han hævder, at han var uskyldig, fordi han arbejdede for efterretningstjenesterne. Fold sammen

