Optrin foran moske: Mand angriber Rasmus Paludan

Rasmus Paludan, stifter af partiet Stram Kurs, er blevet overfaldet ved moskeen på Dortheavej 43 i København.

I en video på Youtube, som han selv har lagt ud, ses det, hvordan en mand kører frem til moskeen i en bil, hvorefter han træder ud og går direkte hen til Rasmus Paludan for at overfalde ham.

Han slår ud mod Paludan, men bliver hurtigt standset af to mænd, som i videoen omtaler sig selv som »politiet«.

Berlingske forsøger at få en kommentar fra Københavns Politi til optrinnet.

Manden forsøger at slippe fri af de to mænds greb, men bliver lagt ned på jorden og derefter lagt i håndjern.

I en tekst, der hører til videoen, skriver Rasmus Paludan, at han »som journalist for Frihedens Stemme var taget til moskeen på Dortheavej 43 med sin kameramand og en produktionsassistent for at afdække, om forsamlingsforbuddet blev overholdt.«

I en mail til Berlingske skriver Rasmus Paludan:

»Jeg kom på skadestuen og blev undersøgt og fik en stivkrampe vaccination. Gerningsmanden lavede to kradsemærker på min nakke. De er blevet sprittet og vasket. De to, som hiver manden væk, er to livvagter fra Politiets Efterretningstjeneste.«

Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan en Stram Kurs-demontration i sidste måned medførte massiv kritik af Paludan fra flere sider.

Repræsentanter fra Stram Kurs var mødt op ved moskeen på Dortheavej, hvor der samme dag var begravelse for et dødfødt barn. En ligvogn stod åben foran moskeen med en hvid barnekiste indeni, hvilket ikke fik Stram Kurs til at stoppe demontrationen.

Demontrationen vakte stor interesse, fordi der efterfølgende gik rygter om, at begravelsen var sat op for at sætte Paludan i et dårligt lys.

Berlingske har afdækket hele sagen og forsøgt at få svar på, om barnekisten var ægte eller ej. Hele historien kan læses her.

Det fremgik af en tidligere version af artiklen, at Rasmus Paludan var til stede ved begravelsen. Det er ikke korrekt. Medlemmer af Stram Kurs var til stede.