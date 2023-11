Olsen-banden-fængsel bliver til boliger: »Det er utrolig glædeligt«

Med flag og tilråb fra de fiktive karakterer Benny og Kjeld har Egon Olsen åbnet dørene i Vridsløselille Fængsel et hav af gange i de velkendte Olsen-banden-film.

Men i 2016 lukkede fængslet endeligt, og nu skal bygningen for alvor omdøbes.

En lokalplan for første etape af udviklingen af den kendte fængselsgrund i Albertslund blev nemlig vedtaget tirsdag aften.

Og det er »utroligt glædeligt«, siger borgmester Steen Christiansen (S) fra Albertslund Kommune i en pressemeddelelse.

»Det betyder, at parterne bag projektet nu endelig kan tage hul på den fysiske transformation af den ikoniske grund i hjertet af Albertslund.«

Det er ifølge borgmesteren en lokalplan, »der tager højde for de mange ønsker og hensyn, der bør tages i forbindelse med det her nye kapitel i Albertslunds historie«.

Bydelens første kvarter, der med denne lokalplan er »et skridt nærmere«, skal være et urbant kvarter med omtrent 800 boliger.

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at kvarteret skal være grønt og bliver »delvist bilfrit«. Områdets parkeringspladser skal nemlig samles i et såkaldt »mobilitetshus« i ydergrænsen af bydelen for at undgå, at biler optager plads i gadebilledet. Huset skal samtidig fungere som støjværn.

Det er dog blot den første af flere lokalplaner for området, der i fremtiden skal vedtages.