Offentlig transportoperatør bag udskældte takststigninger: »Det er den mindst ringe løsning«

Mange ældre i særligt københavnsområdet er kede af at se frem til takststigninger, når pensionistkortet – også kaldet »mimrekortet« – afskaffes.

I dag kan pensionister få rabat, hvis de køber en billet, men billetterne er fordelt over hele landet 25 procent dyrere, end hvis man benytter rejsekortet, som ikke har rabatter.

Derfor valgte DSB, Movia og Metroselskabets paraplyorganisation, Din Offentlige Transport (DOT), at udfase pensionistkortet og lægge rabatterne over på rejsekortet, hvor pensionister får 40 procent rabat.

DOT fortæller, at de ikke har haft noget andet fornuftigt valg.

»Udgangspunktet er, at der står i loven, at der skal være harmoniserede takster. Det tjekker Rigsrevisionen en gang imellem, om man lever op til. De var ude med statsrevisorerne i ryggen at sige, at vi manglede at få harmoniseret taksterne efter kommunalreformen,« siger Eskil Thuesen, der er ressourcedirektør i Movia og talsmand for DOT.

DOT har været i gang med »harmoniseringen« siden 2017. På Sjælland ændrede man de almindelige takster i 2017, og vest for Storebælt blev alle takster ændret i 2018. Tilbage var kun pensionisttaksterne, som nu bliver ændret.

Det har flere pensionister i den seneste tid udtrykt deres ærgrelse over, da det kan betyde massive takststigninger.

Ud af 59.000 pensionister, som vil opleve takststigninger, vil 28.000 opleve prisstigninger på over 50 pct., 6.000 på over 100 pct. og 9.000 på over 200 pct.

Er det en harmonisering?

»Ja, for vi skal bruge de samme penge på pensionisttakster før og efter reformen. Værdien af pensionistrabatten er den samme til juni, som den er i dag. Når der så er langt flere, der skal have adgang til rabatten, så er det klart, at der bliver lidt mindre til hver,« siger Eskil Thuesen:

»Vi kiggede også på, hvor mange der bruger kortet. Cirka 40 procent af pensionisterne bruger jævnligt offentlig transport, men det er kun en sjettedel, der har et mimrekort i dag. Der er jo også ting, vi afskaffer, fordi der er så få, der bruger det.«

Folketingspolitikerne har jo et frikort til DSB, Movia og Københavns Metro, får de lov at beholde deres kort?

»Ja, det gør de, for det står i loven,« siger han.

Her er det jo kun 179 personer, det drejer sig om?

»Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg ved ikke, om pensionisterne også gør, men det har du da egentlig ret i.«

Ældreorganisationen Ældre Sagen har imidlertid udtrykt stærk bekymring over de varslede takststigninger for visse pensionister.

»Vi råber vagt i gevær, fordi det er meget voldsomme prisstigninger og fra den ene dag til den anden et helt andet produkt. Vi er meget bekymrede for den gruppe, der er afhængig af pensionistkortet, for hvis man har en begrænset økonomi, er man dybt afhængig af at vide, at man har til transport hver måned,« lød det onsdag fra Rikke Hamfeldt, seniorkonsulent i Ældre Sagen, til Berlingske.

Eskil Thuesen fortæller, at han forstår ærgrelsen:

»Personligt ville jeg da også være rigtig, rigtig ked af at skulle betale så meget mere, så jeg kan sagtens forstå den ærgrelse og frustration, der er,« siger han.

Desværre er der ifølge Eskil Thuesen ikke meget at gøre ved det, for loven er, som den er, og der er de penge, der er.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) meddelte i forgårs, at han har bedt DOT om et møde, hvor de skal redegøre for beslutningen. Hvad der kommer ud af det, må tiden vise, men Eskil Thuesen fortæller, at DOT naturligvis takker ja til et møde.

»Vi må se, hvad der kommer ud af den drøftelse. Det er den løsning, der bedst lever op til kravene. Det er den mindst ringe løsning,« siger han.