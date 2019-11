Obama-besøget kostede politiet 800.000 kroner: »Det er bestemt en diskussion værd«

Det koster penge at få besøg af en tidligere præsident.

Da Barack Obama i slutningen af september var på besøg i Danmark, kostede det sammenlagt politiet 800.000 kroner. Pengene blev blandt andet brugt på mandskabstimer til forskellige politikredse. Det viser et svar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketingets Retsudvalg.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, der har stillet ministeren spørgsmålet, mener »bestemt, at det er en diskussion værd«, hvor meget henholdsvis arrangører og staten bør betale for sikkerhed til denne type arrangementer.

»Det er mange penge for et privat besøg, og det er mange ressourcer, som går fra politiet, der har store udfordringer i øjeblikket. Så vi er nødt til at tage diskussionen om, hvor meget staten skal betale i forbindelse med denne type arrangementer, og hvor meget arrangørerne selv skal betale,« siger han.

Under besøget i Danmark var den tidligere præsident på besøg i Musikkens Hus i Aalborg til en snak om entreprenørskab og iværksætteri. 1.300 gæster var mødt op, hvoraf nogle havde betalt op til 20.000 kroner for at få taget et billede med ham. Besøget varede tre timer.

Barack Obama roste under besøget Danmarks politiske system og vores militær.

Peter Skaarup mener dog ikke nødvendigvis, at arrangørerne skal stå for hele regningen, da »der nok vil være nogle omkostninger, som ikke er rimelige, at de skal betale«.

»Jeg kan ikke vurdere, hvor meget af det her arrangement, der handler om PET og sikkerheden, der skal være omkring Obamas person, og hvor meget et vagtfirma eller lignende kunne stå for. Men ligesom fodboldklubber skal sikre det, der foregår inde på banen, så bør det i sådanne tilfælde også være arrangører, der sikrer det, der foregår inde i det rum og i de omgivelser, hvor vedkommende – i dette tilfælde Obama – er,« siger Peter Skaarup.

Mener du, at der skal være en bestemt grænse for, hvad staten skal betale i forbindelse med denne type arrangementer?

»Nej, det vil jeg ikke sige, at man kan sætte en grænse for. Tryghed og sikkerhed for offentlige arrangementer af forskellig art kan man ikke sætte pris på. Det er en del af vores velfærdssamfund, at mennesker, der skal deltage i forskellige arrangementer i Danmark, selvfølgelig kan deltage, uden at de lider overlast.«

»Der vil nok være nogle omkostninger, som ikke er rimelige, at arrangørerne skal betale,« siger Peter Skaarup (DF).

Mener du, at det ville have været bedre, hvis Danmark ikke havde haft besøg af Obama, og at vi så havde sparet pengene?

»Nej, det er jo op til arrangørerne, om de vil arrangere et besøg med Obama eller hvem, der nu kommer til Danmark. Det må ikke være sådan, at man afholder sig fra at afholde forskellige arrangementer og invitere folk til Danmark. Men vi skal finde ud af, hvor snittet mellem staten og arrangørerne skal lægges.«

I svaret fra justitsministeren står der, at Nordjyllands Politi på selve besøgsdagen brugte ressourcer for omkring 600.000 kroner. Det dækker blandt andet over ressourceforbrug til de bidragende politikredse, Østjyllands- og Københavns Politi.

Derudover er det blevet vurderet, at Nordjyllands Politis tidsforbrug til den forudgående planlægning og forberedelse af besøget har kostet omkring 200.000 kroner.

Peter Skaarup siger, at han »absolut« har tænkt sig at gå videre med diskussionen om, hvor snittet skal lægges til denne type arrangementer.

Musikkens Hus, der er arrangørerne bag Obama-besøget, oplyser, at de i forbindelse med besøget havde hyret et privat vagtfirma. De kan grundet regler fra de amerikanske myndigheder ikke oplyse, hvad det kostede.