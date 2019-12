Nyt trick skal holde den flygtige avocado lysegrøn – og mere miljørigtig

Priserne på den smukke, men flygtige frugt – avocadoen – er ikke til at spøge med på disse breddegrader. Oven i købet er der alt for ofte en halvrådden synder i pakken, som må kasseres.

Men en ny behandling af avocadoer vil ikke bare gøre op med det – den vil tilmed gøre avocadoen mere miljørigtig.

Fra næste uge kan danske og britiske kunder købe avocadoer, der angiveligt forbliver modne i dobbelt så lang tid. Den forlængede holdbarhed skyldes en spiselig belægning lavet af plantemateriale, der påsprøjtes avocadoernes skind.

Ifølge det britiske medie The Guardian, der fortæller historien lige her, vil den amerikanske teknologi samtidig reducere plastemballage. Det fremgår ikke af artiklen, hvilke danske supermarkeder, der sætter disse avocadoer på hylderne.

Teknologien blev faktisk lanceret i USA sidste år. Her skulle den efter sigende allerede have sat sine spor med en halvering af supermarkedernes affald af friske produkter, blandt andet æbler, asparges, og citroner. Teknologien er ifølge The Guardian godkendt til brug i EU.

Den britiske regering satte sidste år forretningsmanden og politikeren Ben Elliot i spidsen for initiativer, der skal stoppe madspild. Hver år smides mad svarende til 250 millioner måltider væk i England.

»Mængden af ​​madaffald rundt omkring i verden og specifikt i Storbritannien er svimlende,« siger Elliot.

Sprøjtebelægningen, der er udviklet af virksomheden Apeel Sciences – en startup, der satte fra med kapital fra Bill & Melinda Gates Foundation og håb om at reducere madspild – styrer den hastighed, hvormed vand forlader overfladen af grøntsager, og den hastighed, hvormed ilt kommer ind.

»Vi skaber et optimeret mikroklima, der kan fordoble holdbarheden,« siger James Rogers, administrerende direktør for Apeel Sciences, til avisen.

»Den gennemsnitlige avocado er muligvis moden i to til tre dage. Vores vil forblive moden i fire til seks dage. Virksomheden startede med avocado på grund af det korte vindue, hvor den er perfekt, og relativt høje pris.«