Samfund Abonnement

Nyt center skal hjælpe tusindvis af alvorligt syge danskere – nu beskyldes direktør i anonymt brev for at ville favorisere sin mand

Direktøren på Nationalt Genom Center, Bettina Lundgren, beskyldes i et anonymt brev for at forsøge at favorisere sin mand ved udvælgelsen af patientgrupper til et milliarddyrt genprojekt. Sundhedsministeriet vælger efter kritikken at starte forfra med processen, som skal munde ud i, at tusinder af syge får den optimale behandling ved hjælp af »personlig medicin«.