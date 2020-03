Nynazistisk organisation hævder at tage afstand fra »angrebsvold« – men ledende medlem har brutalt overfaldet kvinde

Han greb fat i hendes hår og pressede en kniv mod hendes strube. Flere gange slog han hende i hovedet med knyttet næve. Han ridsede kvindens fingre og hendes krop med kniven. Han skubbede hende ud af sit hjem, sigtede på hende med en pistol. Truede med at skyde og slå hende ihjel, hvis hun ikke nåede hen til bilen før ham.

Da kvinden kom ind i bilen, smadrede han sideruden. Stak kniven i begge bagdæk. Og skød efter hende med et luftgevær, da hun kørte bort.

Manden, det drejer sig om, er 39-årige Jacob Vullum Andersen, såkaldt redeleder i Den Nordiske Modstandsbevægelses danske del, også kendt som Nordfront. Hændelsen er beskrevet i retsdokumenter fra Retten i Herning, hvor han i 2018 blev dømt for at have begået overgrebet af »særlig rå og brutal karakter«.

Nordfront blev omtalt vidt og bredt i forbindelse med skændingen af en række jødiske gravsteder tilbage i november, og det var også her, at Jacob Vullum Andersen blev kendt i offentligheden.

Han har siden den 13. november været varetægtsfængslet og sigtet for at stå bag hærværket samt en række andre forbrydelser. Tirsdag formiddag tager Retten i Randers stilling til hans varetægtsfængsling.

»Rendyrket nazistisk«

Den Nordiske Modstandsbevægelse bekender sig åbent til nationalsocialisme, men mener ikke selv, at den er nazistisk. Gruppen har dog gjort sig bemærket ved at fejre Adolf Hitlers fødselsdag samt ved at være holocaustbenægtere.

På Nordfronts egen hjemmeside fremgår det, at man ikke tolererer ytringer, der udtrykker voldelige intentioner mod mennesker, organisationer, bygninger eller lignende. Men organisationens danske gren har altså alligevel valgt at have et ledende medlem med en alvorlig voldsdom bag sig, viser retsdokumenter, som Berlingske har fået aktindsigt i.

Det overrasker ikke antropolog og forsker i ekstremisme ved Aarhus Universitet, Tina Wilchen Christensen, at Den Nordiske Modstandsbevægelse har en voldsdømt mand siddende i en ledende rolle.

»De er kendt for at have voldelige tendenser, og der er flere ledende medlemmer i de andre nordiske lande, som også har voldsdomme bag sig. Hans fortid passer som hånd i handske på det, og han falder således ikke langt fra den organisation, han står i spidsen for,« siger hun.

Tina Wilchen Christensen siger, at der blandt forskere er bred enighed om, at de sidste par år har vist en øget tilstrømning til højreekstremismen – herunder også Den Nordiske Modstandsbevægelse. Det bekræftes af Simon Lindberg, leder for Den Nordiske Modstandsbevægelse, der til DR har udtalt, at organisationen er blevet større gennem den seneste tid.

Tine Wilchen Christensen oplyser, at der blandt forskere er enighed om, at bevægelsen er »rendyrket nazistisk«.

»Det er ikke engang nødvendigt at kalde dem nynazister, for deres overbevisninger følger den traditionelle nazisme helt efter bogen. Deres budskab er klart. De ønsker det, der ifølge deres egen ideologi er et racerent samfund,« siger hun.

Den Nordiske Modstandsbevægelse er aktive i Sverige, Norge, Finland og Danmark. De kalder sig en »revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation«, fordi de ønsker at skabe et helt nyt samfund baseret på nationalsocialisme, og de er parate til at kæmpe »udenomsparlamentarisk på alle mulige fronter for at nå vores mål«. Arkivfoto: Anthon Unger.

Vold af særlig rå karakter

Overfaldet på kvinden fandt sted i Jacob Vullum Andersens hjem den 3. august 2017. Ifølge retsdokumenterne var årsagen til overfaldet tilsyneladende, at kvinden ikke ønskede at indgå i en intim relation med ham, hvorefter han »angreb uden varsel«.

Ud over at have overtrådt flere af straffelovens paragraffer om vold, trusler og tvang havde Jacob Vullum Andersen, ved at være i besiddelse af en 27 centimeter lang kniv, også forbrudt sig mod knivloven og desuden overtrådt bekendtgørelsen om euforiserende stoffer.

Under en mentalundersøgelse blev han af en læge vurderet til at have været utilregnelig i gerningsøjeblikket.

Derfor blev Jacob Vullum Andersen den 27. juni 2018 idømt psykiatrisk behandling. Af dommen fremgår det, at behandlingen ikke havde nogen fastsat udløbsdato.

Han skulle derudover også betale 5.275 kroner i erstatning til offeret for »svie og smerte«.

Nordfront tillader ikke ytringer om vold

Jacob Vullum Andersen har selv udtalt, at medlemmerne i Den Nordiske Modstandsbevægelse har ret til at forsvare sig selv og deres kammerater, men at organisationen ikke anvender »angrebsvold«.

Af Nordfronts hjemmeside fremgår det også, at deres egne kommentarregler ikke tillader ytringer, der »opfordrer til, argumenterer for, eller medvirker til vold eller andre ulovlige handlinger«, mens det heller ikke er tilladt at »udtrykke voldelige intentioner mod mennesker, organisationer, bygninger eller lignende«.

Trods disse retningslinjer afholder organisationen sig altså tilsyneladende ikke fra at have et ledende medlem, der er dømt for i privat regi at have begået et voldeligt overgreb af »særlig rå og brutal karakter«.

Jacob Vullum Andersen har tidligere udtalt, at han har været medlem af Den Nordiske Modstandsbevægelse, siden den blev etableret i Danmark. Det gjorde den i 2013.

Det er ikke lykkedes Berlingske at få bekræftet præcis, hvornår han fik sin ledende rolle, men siden juli 2018 – mindre end en måned efter voldsdommen – har han været registreret som ejer af Den Nordiske Modstandsbevægelses CVR-nummer i Danmark.

Martin Saxlind, pressetalsmand hos Den Nordiske Modstandsbevægelse, oplyser i en e-mail til Berlingske, at organisationen ikke ønsker at kommentere aktuelle medlemsanliggender samt at man afventer resultatet af politiets efterforskning.

Han oplyser dog, at man vil foretage en undersøgelse internt i Den Nordiske Modstandsbevægelse, når Jacob Vullum Andersen igen er på fri fod efter varetægtsfængsling eller eventuel afsoning af straf for hadforbrydelser og hærværk. Her vil det blive besluttet, om han fortsat kan være medlem i organisationen, eller om han bliver udelukket.

FAKTA Den Nordiske Modstandsbevægelse og Nordfront Nordfront er den danske del af Den Nordiske Modstandsbevægelse. Bevægelsen stammer oprindeligt fra Sverige, og den opstod i 1997. Her blev den dannet af tidligere medlemmer fra Vitt Ariskt Motstånd, der var et svensk nynazistisk netværk. Den Nordiske Modstandsbevægelse og Nordfront betegner sig selv som nationalsocialister og vil ikke kaldes for nazister, selv om de tilslutter sig nazismens ideal om et racerent samfund. Den Nordiske Modstandsbevægelse kom til Danmark i 2013. Den har afdelinger her samt i Sverige, Norge og Finland.

Hadforbrydelser mod jøder og homoseksuelle

Jacob Vullum Andersens nuværende varetægtsfængsling begyndte den 13. november 2019.

Her blev han sigtet for at have begået hærværk mod 84 jødiske gravsten på Østre Kirkegård i Randers lørdag den 9. november samt for at have forbrudt sig mod den såkaldte racismeparagraf, der blandt andet bruges ved hadforbrydelser.

Gravstenene var overmalet med graffiti, og nogle blev også væltet. En enkelt gravsten fik påklistret en davidsstjerne med teksten »jude«.

Hærværket fandt sted 81 år efter Krystalnatten i 1938, hvor jøder blev angrebet i nazityskland.

Jacob Vullum Andersen har nægtet sig skyldig i den aktuelle sag og kærede afgørelsen til Vestre Landsret

Retten i Randers har efterfølgende forlænget varetægtsfængslingen af tre omgange. Forlængelserne skyldes, at anklagemyndigheden løbende har rejst flere sigtelser mod ham. Disse sigtelser drejer sig også om hærværk og hadforbrydelser mod blandt andet jøder og homoseksuelle.

Jacob Vullum Andersen fremstilles tirsdag i Retten i Randers.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jacob Vullum Andersen eller hans advokat.