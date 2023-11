Nye danske billeder viser, at gletsjernes afsmeltning er femdoblet på 20 år: Se før og nu

Det er den til dato mest omfattende kortlægning af Grønlands gletsjere.

Den viser med al tydelighed, at der ikke længere nogen tvivl:

Afsmeltningen er femdoblet de seneste 20 år. Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

»Tidligere så vi områder i fx det Nordlige Grønland som var bagud og smeltede mindre sammenlignet med de hårdest ramte gletsjere, og det skabte en lille tvivl om, hvor alvorligt det stod til dér,« siger Anders Bjørk, der er adjunkt fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltningen og en af forskerne bag studiet.

Men »det hersker der slet ingen tvivl om længere«.

Herunder ses to billeder af Ujaraanaq-dalen i Vestgrønland. Billedet til højre er fra 2013. Billedet til venstre er fra 1936.

Med satellitbilleder og 200.000 luftfotos fra Rigsarkivet gennem de seneste 130 år har forskerne undersøgt over 1.000 gletsjere. Og billedet af de dryppende gletsjere er nu tydeligere end nogensinde før.

»I den her artikel slår vi fast med syvtommer-søm, at Grønlands gletsjere alle sammen smelter, og at det er gået exceptionelt hurtigt de sidste 20 år,« siger Anders Bjørk.

Men selvom der ikke længere er tvivl om, hvorvidt de mange gletsjere smelter, bør man fortsat overvåge dem. De har nemlig stor betydning for resten af verden.

Fundene indikerer, at hastigheden af gletsjerens tilbagetrækning observeret i det enogtyvende århundrede er exceptionel for Grønland, når den ses i en århundrede lang kontekst. Fold sammen Læs mere Læs mere

Anders Bjørk: »Vi er i en ny epoke, hvor gletsjerne er i generel tilbagetrækning med store konsekvenser for havniveauet, der vil stige hurtigere og hurtigere.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Havet stiger

Gennem de sidste 20 år har gletsjers smeltende masse bidraget med omkring 21 procent af de observerede havniveaustigninger.

»Vi er i en ny epoke, hvor gletsjerne er i generel tilbagetrækning med store konsekvenser for havniveauet, der vil stige hurtigere og hurtigere,« siger Anders Bjørk.

»Jeg synes, det er ret foruroligende. Fordi vi ved også godt, hvilken vej det kommer til at gå i fremtiden. Temperaturerne kommer til at stige endnu mere og gletsjerne vil smelte hurtigere, end de gør nu.«

Men studiet byder også på en positiv nyhed.

»Vores studie viser også, at gletsjerne reagerer meget hurtigt på klimaændringer og det er i sig selv positivt, da det også fortæller os at det ikke er for sent at minimere opvarmningen. Alt hvad vi kan gøre nu for at mindske CO2-udslippet, vil resultere i et langsommere stigende havniveau i fremtiden,« siger Anders Bjørk.