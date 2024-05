Nye angreb sætter Israel under pres fra flere sider: »Det tegner dårligt for muligheden for fred«

Terrororganisationen Hamas siger i en erklæring, at de har indledt »et stort missilangreb« mod Tel Aviv. Det skaber et nyt pres på Israel, der nu både kæmper mod krig og jura. Selv vil de ikke stoppe deres militære aktioner, med henvisning til en række tiltag, som landet har gjort for at imødekomme domstolens bekymringer. Fold sammen

