Ny undervisningsminister om puttetraditioner: Kønsperspektivet er bindegalt og hører den sorte middelalder til

I sidste uge begyndte et nyt skoleår på landets gymnasier, og med det følger nye 1. g-elever, de såkaldte »putter«. Men der følger også gamle traditioner.

Blandt andet afholdes der hvert år puttefest i Dyrehaven for at byde nye elever velkommen, ligesom de såkaldte puttemiddage de seneste år har været en tradition blandt gymnasieelever i hovedstadsområdet. Festen i Dyrehaven er blevet kritiseret for at være et »drukfællesskab« og puttemiddagene for at være seksualiserede og ekskluderende.

Den nye børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, tager stærk afstand fra »puttekulturen«. Hun mener, at festen i Dyrehaven med mellemrum går »fuldstændig over gevind«, og at de såkaldte puttemiddage er uacceptable.

»Jeg synes, puttemiddagene er en frygtelig tradition, fordi kønsperspektivet til rigtig mange af de middage er fuldstændig bindegalt og hører den sorte middelalder til. Der er kønsrollemønstre og seksualiserede lege, der hører til det at være putte generelt, som jeg tager meget stærk afstand fra,« siger hun.

Til tidligere års puttemiddage, er det kun de smukkeste piger fra 1. g, der er blevet inviteret. For rent faktisk at komme til middagen har 1. g-eleverne skullet dyste i en række udfordringer. Nogle har skullet sutte på en agurk eller sprænge balloner med samlejebevægelser.

Til puttefesten i Dyrehaven har der gennem årene været flere indlæggelser som følge af for stort alkoholindtag. Et år endte en elev i respirator med en promille på fire. I år har puttefesten tiltrukket negativ opmærksomhed, da en 16-årig pige blev udsat for et seksuelt overgreb.

Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister »Min oplevelse er, at der på gymnasierne hen over de sidste år er kommet en meget stor grad af opmærksomhed på puttekulturen.«

Mere opmærksomhed på puttekulturen

Flere rektorer fra gymnasier i hovedstadsområdet har i forbindelse med årets puttefest i Dyrehaven udtalt, at de tager stærk afstand fra festen. Det glæder ministeren.

»Min oplevelse er, at der på gymnasierne hen over de sidste år er kommet en meget stor grad af opmærksomhed på puttekulturen. Jeg mener, at det er helt afgørende, for uddannelsesinstitutionerne skal være med til at få afklaret over for de unge mennesker, hvad der er rigtigt og forkert,« siger hun.

Hvis puttekulturen skal ændres, mener ministeren, at det er vigtigt, at både politikere, rektorer og forældre snakker med de unge om, hvad der er rigtigt og forkert, for et decideret forbud er ikke den rigtige vej at gå.

»Man kan jo ikke forbyde, at unge mennesker fester. Men både politikere, forældre og gymnasier kan løbende tage diskussioner med de unge om, hvordan man omgås hinanden, lære dem almindelig respekt kønnene imellem og respekt for andre menneskers grænser,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Puttetraditionerne har vakt stort opsigt de seneste år. i 2017 udsendte undervisningsministeriet derfor en opdateret bekendtgørelse, hvor det blev slået fast, at gymnasierektorer kan sanktionere elever for deres adfærd i fritiden. Det kræver dog, at gymnasierektorerne kan godtgøre, at adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet.