Ny trussel: Børn kommer til at drikke håndsprit

Det er ikke let.

Tusindvis af småbørn holdes i disse dage hjemme for at beskytte dem mod coronasmitte, men også hér lurer faren lige om hjørnet.

Giftlinjen på Bispebjerg Hospital får rigtigt mange opkald fra bekymrede forældre, der har fanget børnene med næsen i husholdningskemien.

Specielt håndsprit, som bruges i store mængder for ligeledes at beskytte sig mod coronasmitten, bliver der drukket meget af derhjemme lige nu, oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

»Børn smager på alt, hvad de kommer i nærheden af. Det er deres måde at opdage verden på, og det kan vi ikke lave om på. Men vi kan sørge for, at de farlige ting ikke er tilgængelige,« lyder det fra Giftlinjen, der også identificerer faremomenterne:.

Under køkkenvasken og på badeværelset står eddikesyre og afløbsrens. I natbordet ligger pillerne. Og nærmest overalt står der håndsprit fremme.

Giftlinjen opfordrer derfor kraftigt forældrene til at gå en runde i boligen og få stillet de farlige ting uden for børnenes rækkevidde i de her dage, hvor mange er derhjemme.

Dog følger der også beroligende ord med: En mundfuld håndsprit er ikke farligt.

»Giv barnet et glas mælk til at skylle efter med,« lyder rådet.