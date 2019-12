Ny forskning: Tager du p-piller, kan en del af din hjerne skrumpe

På en konference tidligere på ugen præsenterede en amerikansk forsker sin nye undersøgelse, der viser, at kvinder, der tager p-piller, har en seks procent mindre hypothalamus end kvinder, der ikke tager p-piller. Det skriver DR.

Hypothalamus er det område i hjernen, der blandt andet regulerer de hormoner, der er med til at styre kvinders cyklus. Når en kvinde tager p-piller, sættes det ud af funktion.

Det overrasker ikke Øjvind Lidegaard, der er professor i gynækologi og obstetrik på Rigshospitalet, at funktionen nedsættes.

»Der er ingen, som har været i tvivl om, at hypothalamus’ funktion nedsættes, når du tager p-piller. Det er jo den, der styrer produktionen af hormoner normalt. Men det er måske lidt overraskende, at den ligefrem skrumper,« siger han til DR.

Forskeren bag undersøgelsen har ikke undersøgt, om det har negative konsekvenser.

Men hverken Øjvind Lidegaard eller Ditte Trolle, der er speciallæge i kvindesygdomme og adjungeret lektor i sexologi på Aarhus Universitet, mener, at der er grund til bekymring.

»Når kvinder stopper på p-piller, går kroppen i gang med at producere hormonerne igen efter to til tre måneder. Så mon ikke hypothalamus vender tilbage til fordums størrelse? Det er jo størrelse og ikke funktionen, de har undersøgt,« siger Ditte Trolle til DR.

Hun forklarer, at resultaterne bør tages med et gran salt, da forsøget kun bygger på MR-skanninger af 50 kvinder, hvor 21 af kvinderne fortalte, at de brugte p-piller.