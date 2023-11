Nu undersøges mulig snagen i politisystemer efter tv-dokumentar

Den såkaldte specialpatrulje hos politiet i Vejle er blevet nedlagt. 200 ansatte på byens politigård har tilkendegivet ikke at have tillid til politidirektør Jørgen Abrahamsen. Og nu åbnes der hos Sydøstjyllands Politi endnu et kapitel om, hvad man med en vis forsigtighed kunne kalde "afvigelser fra normalen i kredsen".

Politikredsen har nemlig iværksat et tilsyn af, hvorvidt de ansatte har foretaget uberettigede opslag i politiets it-systemer, oplyser Rigspolitiet i en mail til Ekstra Bladet.

Rigspolitiet oplyser, at tilsynet relaterer sig til sager, som omtales i DR-dokumentaren "Forfulgt af politiet?".

Dokumentaren skildrer blandt andet, hvorledes betjente fra Sydøstjyllands Politi gentagne gange retter henvendelse til medlemmer af en familie, foretager ransagninger, anholdelser og sigtelser.

Dokumentaren har været en blandt en række sager i løbet af efteråret, som i slutningen af oktober fik justitsminister Peter Hummelgaard (S) til i en mail til Ritzau at udtrykke bekymring over "det billede, der på baggrund af en række konkrete sager over den seneste tid er blevet tegnet af kulturen og adfærden i dansk politi".

Ifølge Rigspolitiets oplysninger til Ekstra Bladet drejer tilsynet sig mere specifikt om opslag i politiets sagsstyringssystem, der går under navnet Polsas.

Og ligesom læger og sygeplejersker ikke må foretage opslag i borgeres patientjournaler uden grund, så må ansatte i politiet heller ikke kigge i Polsas, medmindre der er en tjenstlig anledning. Det er forbudt at snage for eksempelvis at stille nysgerrigheden.

Der har gennem årene været rejst en række sager ved domstolene, hvor politifolk har været anklaget efter straffelovens bestemmelse om misbrug af stilling i forbindelse med opslag. Det kan i grove tilfælde munde ud i en fængselsstraf.

Rigspolitiet har oplyst til Ekstra Bladet, at tilsynet vedrører et "omfattende materiale".

Specialpatruljen i Sydøstjyllands Politi, som er blevet nedlagt i efterdønningerne af DR-dokumentaren og artikler i dagbladet Politiken, var en gruppe civilklædte politifolk, som blev indsat i forskellige sammenhænge.

Specialpatruljen talte 18 betjente, som indtil videre er flyttet til andre opgaver i politikredsen.

/ritzau/