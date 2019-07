Nu svarer Instagram på Fie Laursen-sagen: Lod selvmordsbrevet ligge for hendes egen skyld

Facebooks (som ejer Instagram) politiske chef, Martin Ruby, åbner nu i et interview med Berlingske op for Instagrams politik i forhold til opslag om selvmord på det sociale medie.

I weekenden delte den populære influencer og blogger Fie Laursen, der har over 330.000 følgere, et selvmordsbrev på sin Instagram-profil. Brevet lå offentligt på hendes profil i næsten to døgn, før Fie Laursen selv fjernede det.

Episoden har medført en kraftig kritik af Instagram, fordi opslaget ikke blev fjernet, selv om flere havde anmeldt det til det sociale medie. Stribevis af eksperter frygtede, at brevet kunne være med til at inspirere andre unge til at begå selvmord.

Den kritik forstår Martin Ruby godt, men han pointerer, at Instagram i sådanne sager er nødt til at tage flere hensyn.

»Vi har to hensyn at tage, når det her sker. Det ene er, at der er en person, som har det rigtig skidt, og som råber om hjælp ud til omverdenen. Det andet er, at der er andre personer derude, som kan blive inspireret af selvmordsbrevet,« siger han og fortsætter:

»Den selvmordstruede person kan måske være en ung person, der håber på at blive fundet, når han eller hun lægger et selvmordsbrev ud. Vi kan ikke bare gå ind og fjerne det, for så risikerer vi at kvæle det råb om hjælp, som personen jo reelt kommer med. Der er flere eksempler på, at personer er nået at blive reddet, fordi venner eller familie har opdaget deres råb om hjælp.«

Martin Ruby fortæller, at politikken om at vurdere sagerne er udarbejdet i samarbejde med diverse NGOer og eksterne eksperter fra hele verden, som blandt andet har rådet Instragram til ikke at fjerne alle selvmordsbreve med det samme.

Han erkender dog, at flere danske organisationer i forbindelse med sagen om Fie Laursen har været ude og rette skarp kritik mod Instagram.

»Der er mange, der har sagt til os, at vi skal vægte hensynet til, hvorvidt andre bliver inspireret, højere end hensynet til den enkelte person. Men spørgsmålet er, om det skal være sådan i alle sager,« siger han.

Så I lod Fie Laursens brev ligge, fordi I tog hensyn til, at hun kunne nå at blive fundet?

»Ja. Jeg ved ikke, hvad der er sket i den konkrete sag, og hvordan hun er blevet fundet, men i nogle sager ser vi, at folk bliver opdaget, inden det er for sent, fordi de har lagt noget ud.«

Men hun har 330.000 følgere. Er det okay, at der ligger et selvmordsbrev på en profil med så mange følgere i næsten to dage?

»Så skal vi tilbage til den diskussion om, hvor stor smitterisikoen er i forhold til hensynet til den enkelte bruger. I det her tilfælde er det en ung pige med rigtig mange følgere. Hvis vi nu fjerner opslaget, kvæler vi skriget. Det er i hvert fald en diskussion, man skal have. Men det er rigtigt, at det reducerer risikoen for, at andre bliver skadet, hvis det fjernes. Det er en balancegang.«

Opslag modtog mange anmeldelser

Martin Ruby fortæller, at der konstant kører en algoritme, som leder efter nøgleord, sætninger og billeder, der kan medføre, at et opslag bliver fjernet. Derudover modtager Instagram anmeldelser fra folk, der anmelder opslag, som kan virke stødende.

Ifølge Martin Ruby sidder der personer hos Instagram, som manuelt vurderer, om et selvmordsbrev må blive liggende eller ej, hvis det er blevet anmeldt til mediet.

Fie Laursens brev blev anmeldt af rigtig mange personer, da det blev lagt ud lørdag, men det blev ikke fjernet. Har der siddet en person manuelt og vurderet, at brevet godt måtte blive liggende?

»Jeg ved ikke, hvad processen har været omkring det, og hvem der har siddet og set det lørdag.«

Mandag formiddag bliver der lagt et filter på opslaget, som advarer om ømtåleligt indhold, inden man kan se det. Der har vel siddet nogen og gjort det?

»Ja, jeg ved, at der bliver lagt filter på, fordi man vurderer, at det er vigtigt at skærme.«

Men det var næsten to døgn senere. Det var vel også vigtigt at skærme de to døgn så?

»Man kan sige så meget, at det er blevet diskuteret hos os, og at der derefter er blevet lagt filter på. Jeg har ikke været inde i den konkrete sag, men vi skal altid forstå situationen ordentligt først, og når vi har forstået den, lægger vi filter på. Det er klart en diskussion værd, om man skulle have taget brevet ned eller ej. Ingen tvivl om det.«

Han påpeger, at alle opslag, hvor selvmord eller anden form for selvskade anprises, bliver fjernet. Alle opslag, der fortæller om metoder til at begå selvmord eller at skade sig selv, bliver også fjernet med det samme.

Martin Ruby fortæller, at Instagram på baggrund af sagen om Fie Laursen vil tage en snak om, hvordan lignende sager skal håndteres i fremtiden.