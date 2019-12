Nu sporer alarmcentralen automatisk din placering, når du ringer 112: Det kan redde menneskeliv

Når danskerne i en akut nødsituation fremover fatter telefonen og taster 1-1-2, vil alarmcentralen gennem et nyt, forbedret system få borgerens nøjagtige position med det samme.

Myndighederne kan med teknologien Advanced Mobile Location (AML) spore borgerens placering med 10 til 50 meters præcision.

Den nye teknologi skal være med til at forhindre, at udrykningskøretøjer i visse tilfælde når sent frem, fordi 112 ikke fik oplyst en eksakt adresse fra borgeren. Potentielt kan sporingsteknologien redde menneskeliv, fordi beredskaberne nu hurtigere kan nå frem til borgerne med hjælp, lyder det fra Rigspolitiet.

»Jo mere præcis information om placering, vi kan få, jo bedre kan vi håndtere de enkelte alarmopkald. Det vil øge mulighederne for at få hjælpen hurtigere frem og potentielt kunne redde menneskeliv. Samtidig vil AML forbedre arbejdsbetingelserne for personalet i alarmcentralerne, så de kan yde en bedre service til borgerne,« siger Jesper Kammersgaard, der er afdelingschef i Rigspolitiet.

Landets alarmcentraler indførte oprindeligt systemet i august 2019, men i første omgang kunne teknologien kun bruges på telefoner med et Android-system. Med den nyeste opgradering er systemet nu også kompatibelt med Apple-telefoner og dækker dermed nu op mod 98 pct. af alle opkald til alarmcentralen fra danske mobiltelefoner. Det skriver branchemediet Beredskabsinfo.dk.

Før AML-systemet blev taget i brug, lå præcisionsniveauet ved opkald til alarmcentralen noget mere svingende mellem 200 meter og 10 kilometer. Teknologien gør det muligt bedre at lokalisere hændelser, der ikke finder sted på en specifik adresse, såsom færdselsuheld, selvmordstruede personer, brand på større landområder, akutte medicinske tilfælde udenfor hjemmet, ligesom det også kan være brugbart, hvis et barn eller andre, der ikke kender adressen, ringer til alarmcentralen.

Når der ringes 112, registrerer mobiltelefonen om navigationssystemet er slået til, hvis ikke sker det ved opkaldets start, hvor der automatisk bliver sendt en sms til alarmcentralen med borgerens placering.

Teknologien kan også bruge wifi til at fastslå placeringen, hvis det signal er stærkere end GPS-signalet. Teknologien afhænger ikke af, at borgeren har en specifik app installeret eller af at vedkommende husker at bruge den. Det er derfor mere brugbart end 112-appen, der også sender indringerens lokation til alarmcentralen.