Nu skrides der ind: Hver femte coronasmittet er ansat i sundhedsvæsenet

»Foruroligende« mange medarbejdere i sundhedsvæsenet er smittet med coronavirussen og risikerer at smitte såvel patienter som kolleger.

Sundhedsstyrelsen skrider nu ind og kræver, at der i langt større udstrækning bruges masker på sygehuse, plejehjem og hos lægen – både blandt medarbejdere og borgere.

De nye retningslinjer kommer, efter at nye tal viser, at ansatte i sundhedssektoren udgør helt op imod 20 procent af det samlede antal coronasmittede i Danmark.

I en pressemeddelelse henviser Sundhedsstyrelsen til, at smittespredningen lige nu stiger i hele landet, og man også ser flere smittede på plejehjem og sygehuse.

I øjeblikket har flere sygehuse måttet sende en del medarbejdere hjem på grund af udbrud på afdelingen, og også på plejehjem er der set udbrud.

For at forebygge yderligere smittespredning og udbrud anbefaler Sundhedsstyrelsen derfor, at der på sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet bliver brugt ansigtsværnemidler i øget omfang.

Anbefalingen gælder for situationer med tæt kontakt, også situationer hvor der ikke er konstateret smitte eller er mistanke om smitte med coronavirus.

»Vi anbefaler nu som en ekstra forsigtighed, at personale, patienter og borgere bærer maske og mundbind i behandlings- og plejesituationer, for eksempel på sygehus, plejehjem og hos egen læge, når det ikke er muligt at holde afstand. Det betyder ikke, at alle skal bære maske hele tiden, men i de situationer, hvor man skal helt tæt på hinanden, kan det give en ekstra beskyttelse og forhindre eventuel smittespredning,« siger vicedirektør Helene Probst.

De nye instrukser kommer, blandt andet efter at formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, har udtrykt bekymring over, at »foruroligende mange« sygeplejersker, er testet positive for covid-19.

De seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser således, at 4.439 social- og sundhedsprofessionelle er testet positive siden epidemiens begyndelse – ud af i alt 23.818 covid-positive danskere på landsplan, fremgår det af en opgørelse fra den 22. september.

Den største enkeltgruppe blandt de sundhedsansatte, som er ramt af covid-19, er sygeplejerskerne.

På hospitalerne er 1.146 sygeplejersker således testet positive. På en andenplads følger gruppen, som blandt andet omfatter social- og sundhedshjælpere, med 421 positive efterfulgt af lægerne med 396.

Derefter følger social- og sundhedsassistenter med 198 positive og medarbejdere med »anden autorisation« med 187.

Hvor og hvordan de ansatte i sundhedssektoren smittes, er der ingen sikker viden om. En del smittes af patienter, som sygeplejerskerne er meget tæt på, og derfor er der også diskussion om, hvorvidt brugen af værnemidler i alle tilfælde fungerer godt nok.

Nogle kan også være smittet af kolleger eller »ude i samfundet«, og der er også mistanke om, at patienter og beboere på plejehjem kan være blevet smittet af personale.

»Det er enormt vigtigt, at vi får stoppet og nedbragt den stærke smittespredning blandt de ansatte. Og udover at fokusere på at bruge flere værnemidler. skal man også se på, hvordan arbejdet organiseres, f.eks. i forhold til at kunne overholde afstandskravene på medarbejderkontorerne, hvor de i dag ofte sidder meget tæt,« siger Grete Christensen.

De skærpede retningslinjer om at bruge masker på hospitaler og plejehjem ventes også at blive fulgt op af yderligere initiativer.

I støbeskeen er således også, at medarbejdere på hospitaler hyppigt skal testes for coronavirussen. Region Hovedstaden forventer inden for kort tid at skulle teste cirka 1.800 medarbejdere om dagen.

I forvejen er der også lavet aftaler om, at medarbejdere på plejehjem skal testes hver 14. dag i kommuner med et højt smittetryk, hvilket i hovedstadsområdet gælder stort set alle kommuner.