Nu løfter regeringen lidt af sløret: Her er prisen for at teste 100.000 elever og ansatte i dele af landet

Regeringen ved stadig ikke, hvad det vil koste at udvide testkapaciteten så markant, som tilfældet er i forbindelse med den kommende genåbning af samfundet.

Nu kommer Justitsministeriet imidlertid med et bud på, hvad det vil koste ugentligt at teste de 100.000 elever og ansatte, der har været helt eller delvist tilbage i skole og på arbejde siden mandag 1. marts.

Det drejer sig om afgangselever og ansatte i grundskoler, på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser samt efterskoler i Vest- og Nordjylland – og elever og ansatte på alle skoler og uddannelser på Bornholm. I Vest- og Nordjylland møder eleverne kun fysisk op på skolen hver anden uge.

»Hvis der skønnes en gennemsnitlig pris for en samlet udførsel af en kviktest på uddannelsesinstitutioner på mellem 50 kroner og 150 kroner, kan det estimeres at medføre omkostninger på mellem cirka otte millioner kroner og 25 millioner kroner om ugen,« oplyser Justitsministeriet i et skriftligt svar til Berlingske.

Til grund for regnestykket ligger, at visse elever testes to gange hver uge. Andre bliver kun testet to gange hver anden uge.

Ministeriet understreger, at vurderingen er behæftet med »betydelig usikkerhed«.

Oplysningen fra Justitsministeriet kommer, efter at regeringen, SF, De Radikale og Enhedslisten 24. februar indgik en aftale om at genåbne dele af det danske samfund. En genåbning, der blandt andet inkluderer uddannelserne på Bornholm og dele af uddannelsessektoren i Vest- og Nordjylland.

Forud for denne aftale var meddelelsen fra statsminister Mette Frederiksen (S), at danskerne skal vænne sig til at blive testet flere gange om ugen i forbindelse med en kommende genåbning.

Dette blev sidenhen fulgt op af en meddelelse fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Han fortalte, at alle danskere skal forberede sig på at lade sig teste to gange om ugen.

Dette indebar en markant opskalering af testkapaciteten og blev af justitsminister Nick Hækkerup (S) kaldt en »monstrøs« opgave. Den opgave fik offentligheden så et delvist indblik i, da regeringen lancerede genåbningen af dele af uddannelsessektoren med forudsætningen om flere ugentlige test.

Diskussion om pris

Da regeringen lancerede den nye teststrategi, havde den intet bud på, hvad dette vil koste at teste danskerne langt oftere, end det er tilfældet i dag.

Der har siden været flere bud på prisen, og sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd fortalte til Berlingske, at det ville koste mindst 100 milliarder om året, hvis man skulle teste alle danskere to gange om ugen.

Finansminister Nicolai Wammen (S) afviste sidenhen buddet på 100 milliarder kroner. Han mente, at regnestykket var irrelevant, idet det ikke er sikkert, at det ville være nødvendigt at teste danskerne to gange om ugen et helt år frem.

Regeringen har imidlertid stadig ikke noget bud på en samlet pris, lyder det nu fra Justitsministeriet. Det skyldes blandt andet, at faktorer som teknologi for test, prisen og antal, der skal testes, kan ændre sig undervejs:

»Derfor er det heller ikke muligt at komme med et præcis tal for, hvor store de samlede udgifter til test bliver som følge af genåbningen.«