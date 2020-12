Nu har de ældre fået besked: Er du »positivt interesseret i at få en vaccine tilbudt?«

De første ældre på plejehjem har allerede nu fået besked om, at de skal tage stilling til, om de vil vaccineres mod covid-19.

Blandt andet på et plejehjem i Gentofte Kommune, fremgår det af en besked til beboerne, som Berlingske læst.

Beboerne på landets plejehjem er ifølge myndighederne i særlig øget risiko for smitte med covid-19 og skal derfor tilbydes vaccine som nogle af de første.

»Det betyder«, står der i beskeden til en af beboerne på plejecenteret Lindely, at »vi står over for at skulle tage stilling til hurtigst muligt, om du som beboer er interesseret i at modtage covid-19-vaccination«.

»Vi har derfor brug for en tilkendegivelse fra dig om, hvorvidt du er positivt interesseret i at få en vaccine tilbudt,« lyder det:

»Planlægningen af vaccinationsarbejdet er gået i gang i hele landet ...«

I beskeden bliver det understreget, at »bemærk, at dit endelige samtykke til vaccinationen først sker i forbindelse med, at vores plejecenterlæge kommer og vaccinerer dig«.

Det er endnu uklart, hvornår en vaccine er klar til brug herhjemme.

Men 21. december tager Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) stilling til en vaccine udviklet af Pfizer og BioNTech.

Den forventes kort efter godkendt til brug herhjemme.

TV 2 skriver på baggrund af et notat fra Danske Regioner, at der i første omgang forventes at være nok vaccine til at få vaccineret alle cirka 40.000 beboere på 933 plejecentre landet over.